Рада схвалила законопроєкт, який остаточно прирівняє цифрові паспорти в Дії до паперових аналогів





4 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 4355, який закріпить правовий статус цифрових паспортів в Дії на найвищому законодавчому рівні та остаточно прирівняє їх до паперових аналогів.

Наразі користування паспортами в Дії регулюється Постановою Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року. Цей законопроєкт підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні. Після того, як законопроєкт буде прийнятий остаточно та він набере в силу (після підписання президентом та публікації в урядовій газеті), варіантів «не прийняти Дію більше не буде»‎, запевняє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

«Законопроєкт №4355 відображає результати експериментального проєкту щодо використання цифрових паспортів у мобільному застосунку Дія. Прийняття законопроєкту — це перший крок до запровадження безпаперового режиму в Україні, адже паспорт є основним документом під час отримання послуг. Використання е-паспортів значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави». Михайло Крячко, голова Комітету цифрової трансформації

Нагадаємо, перехід до безпаперового режиму нам обіцяють вже з 1 вересня цього року.

Як зазначають у Мінцифрі, ID- картками сьогодні вже можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні — до 16 млн.

Днями Мінцифра повідомила, що вже понад 3 млн українців використовують застосунок Дія 2.0, а портал Дія відвідало понад 3,6 млн користувачів. Найближчим часом у додатку та на сайті Дія з’являться нові послуги.