Ракета Rocket Lab Electron сертифицирована NASA для запуска малых спутников





Ракета Electron, созданная компанией Rocket Lab, была сертифицирована космическим агентством NASA и получила сертификацию Category 1. Это значит, что она может использоваться и в более важных миссиях, что потенциально открывает новые возможности для компании.

Сертификация была в значительной степени основана на успешном запуске ракеты Electron, получившей кодовое название This One’s for Pickering. Её пуск был осуществлён в конце 2018 года в рамках миссии NASA ELaNa-19. Это был четвёртый коммерческий запуск ракеты Electron, во время которого на орбиту были выведены спутники Cubesat. Миссия ELaNa-19 была частью инициативы NASA Venture Class Launch Services, предусматривающей тестирование новых и более мелких ракет-носителей с использованием некритических полезных нагрузок.

Категории сертификации варьируются от 1 до 3 – от «высокого риска» до «низкого риска», в значительной степени на основании успешных запусков. Но в такой системе сертификации имеется подвох. Ведь для того, чтобы пройти сертификацию, требуются успешные запуски. Но для запусков, как правило, требуется иметь сертификацию. Разорвать этот круг позволяют второстепенные миссий, например, по выведению на орбиту небольших экспериментальных спутников, что является своего рода целью программы VCLS. Помимо анализа успешности запусков, NASA также тщательно инспектирует объекты и производственные предприятия.

В настоящее время уже ведутся работы по получению сертификации Category 2. Она требует проведение не менее шести успешных миссий подряд для одной и той же конфигурации ракеты. Rocket Lab может похвастаться уже десятью успешными запусками, но впереди ещё много бумажной работы.

Окно для следующего запуска Electron для NASA, National Reconnaissance Office и University of New South Wales открывается 27 марта.

Источник: techcrunch