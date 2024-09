Разработчик Ubisoft призывает сделать 40 FPS стандартом для консолей

Анчель Лабена, продюсер видеоигр из Ubisoft, считает, что режим 40 кадров в секунду (FPS) должен стать новым стандартом для консольных игр, обеспечивая оптимальный баланс между плавностью геймплея и качеством изображения.

Анчель Лабена, испанский разработчик видеоигр, который работал над Avatar: Frontiers of Pandora в шведской студии Massive Entertainment (принадлежит Ubisoft), поделился своими мыслями относительно оптимальной частоты кадров для консольных игр. Его комментарии появились после просмотра видео от Digital Foundry об игре Star Wars Outlaws.

Лабена утверждает, что режим В Star Wars Outlaws режим «Качества» с 40 FPS доступен для 120 Гц дисплеев 40 FPS обеспечивает идеальный компромисс между плавностью геймплея и качеством графики. По его словам, этот режим позволяет сохранить низкую задержку ввода и в то же время поддерживать высокое качество изображения.

Watching @digitalfoundry ‘s video on #StarWarsOutlaws only reinforces my opinion that 40 FPS modes on consoles should become a standard. It keeps games feeling smooth, with low input lag while still keeping a robust image quality. The perfect trade-off! pic.twitter.com/TC2xvd7Zc4

Разработчик отмечает, что в Star Wars Outlaws технология трассировки лучей используется во всех режимах производительности. Это значительно улучшает визуальную составляющую игры, но требует дополнительных ресурсов консоли.

Комментарии Лабены вызвали дискуссию среди геймеров. Некоторые пользователи считают, что 40 FPS — это шаг назад, и настаивают на том, что 60 FPS должно оставаться стандартом для современных игр. Они призывают разработчиков оптимизировать свои проекты или несколько снизить графическую сложность ради лучшей производительности.

You can choose 60 FPS modes if that’s your preference. But in console games that use ray-tracing features, it’s not uncommon to see those disabled in 60 FPS modes.

Outlaws uses ray-tracing in ALL modes, and 40 FPS mode is a great compromise between resolution and performance.

— Anchel Labena (@Anchel) September 6, 2024