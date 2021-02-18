Рейтинг найпопулярніших в Україні мобільних додатків за січень 2021 року: Viber втратив лідерство, а Telegram обійшов FB Messenger





У січні 2021 року українці традиційно проводили багато часу в глобальних соцмережах і месенджерах, про що свідчать дані проєкту Kantar CMeter, який склав актуальный рейтинг найпопулярніших в Україні мобільних додатків для платформи Android.

Уперше за довгий час Viber поступився лідерською позицією на користь Chrome та YouTube. Натомість месенджер Telegram і далі стабільно нарощує свою аудиторію, випередивши в січні FB Messenger.

Друга двадцятка рейтингу складається переважно з українських мобільних застосунків. Так, українці віддають перевагу вітчизняним додаткам інтернет-банкінгу Приват24 та monobank, мобільних операторів Vodafone та Київстар, компанії доставки Нова Пошта, платформі оголошень Olx та інтернет-магазину Rozetka. Також серед найпопулярніших додатків перебуває e-сервіс державних послуг Дія.

Зазначимо, що дослідження Kantar CMeter об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric- лічильники встановлені не на сайті, а в фреймі банерної мережі; User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Нагадаємо, що тиждень тому Kantar оголосив рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за січень 2021 року.

Джерело: Kantar