Рейтинг IT-вузов Украины 2023 года по версии DOU: в лидерах УКУ и ХНЕУ, КПІ — в первой десятке

Ресурс DOU опубликовал новый рейтинг украинских IT-университетов. В этом году изменился формат рейтинга, теперь он основан на трех показателях: данных зарплатного опроса относительно компенсаций специалистов, их знания английского, а также впечатлениях студентов и выпускников от учебного процесса и его результатов — готовы ли они рекомендовать свой ВУЗ другим.

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В опросе учитывали только результаты нынешних студентов и специалистов, окончивших учебное заведение не позднее 5 лет назад (для определения готовности рекомендовать университет) или которым не более 28 лет (для расчета зарплат и уровня владения английским языком). Учитывали отзывы только выпускников, которые уже работают или планируют работать в IT. Всего обработано 2488 ответов айтишников.

Всего в рейтинг попали 23 украинских университета, которые выпускают больше всего специалистов для IT-сферы. Безоговорочным лидером рейтинга (по всем показателям) стал Украинский католический университет. Он также занимал первое место в рейтингах 2019 и 2020 годов. УКУ готовы рекомендовать его студенты и выпускники (средняя оценка — 9,3 балла из 10), учившиеся здесь айтишники могут претендовать на высокие зарплаты и хорошо знают английский язык.

Второе место занял Харьковский национальный экономический университет им. Кузнеца. Он традиционно занимает первые строчки в рейтинге благодаря хорошим отзывам от бывших студентов-айтишников.

Среди киевских университетов в первой пятерке Национальний университет им. Шевченко и Национальный университет «Киево-Могилянская академия». Студенты и выпускники активно рекомендуют Могилянку абитуриентам (средняя оценка — 8,7 балла из 10), и этим она обязана высокому месту в рейтинге. Те, кто учился в КНУ им. Шевченко, не столь положительно оценивающие свой университет, однако высокие зарплаты его студентов и выпускников, а также их хорошее владение английским, обеспечили университету место в начале рейтинга.

Среди интересных результатов опроса:

КПИ им. Сикорского занял 8-ю позицию рейтинга.

Более 90% айтишников имеют высшее образование или получают его, и только 4% не рекомендуют нынешним абитуриентам получать высшее образование.

77% студентов и недавних выпускников рекомендовали бы нынешним абитуриентам заведение высшего образования в Украине, 19% — за рубежом.

79% нынешних студентов украинских университетов учатся полностью онлайн.

Большинство студентов киевских ВУЗов, как и университетов, расположенных вблизи линии боевых действий, обучаются полностью онлайн.

Только два университета в рейтинге учатся преимущественно офлайн – УКУ и ХНУ (г. Хмельницкий).

34% студентов считают очное обучение более эффективным, а 30% — дистанционное обучение.

Полный рейтинг выглядит следующим образом.

Ознакомиться с полным перечнем ВУЗов, оказавшихся в рейтинге, и методологией оценки, можно ознакомиться на сайте DOU.