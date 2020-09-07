Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября

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Британская студия Codemasters перенесла релиз горячо ожидаемого гоночного симулятора DIRT 5 на 6 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Ранее выход DIRT 5 планировался на 16 октября. К слову, с момента анонса в мае это уже второй перенос: в первый раз разработчики сдвинули релиз на неделю — с 9 до 16 октября. Что конкретно послужило причиной переноса в этот раз, не уточняется. Однако есть предположение, что разработчики решили подогнать релиз DIRT 5 под выход Xbox Series X — последние утечки указывают, что новая консоль Microsoft поступит в продажу как раз 6 ноября. К слову, при переходе с консоли текущего поколения на следующее обладатели игры могут рассчитывать на бесплатное обновление.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year. Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo — DIRT (@dirtgame) September 7, 2020

Покупатели более дорогого издания Amplified Edition получат доступ к игре на три дня раньше — 3 ноября, а в Google Stadia игра появится в начале 2021-го.

Сюжетная кампания DiRT 5 предложит 130 заездов, разделенных на пять глав, нелинейную систему прогресса, а также увлекательное приключение с участием персонажей Троя Бейкера и Нолана Норта. Также в игре будет офлайн-режимы с разделенным экраном (вплоть до 4 игроков) и онлайн-заезды против других любителей гонок во всем мире.

DIRT 5 уже можно предзаказать в Steam по цене от 699 грн.

Полные системные требования DiRT 5 приведены ниже.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;

звуковая карта: совместимая с DirectX;

DirectX: 12;

место на диске: 60 Гбайт.

Рекомендуемые требования