Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября

Британская студия Codemasters перенесла релиз горячо ожидаемого гоночного симулятора DIRT 5 на 6 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Ранее выход DIRT 5 планировался на 16 октября. К слову, с момента анонса в мае это уже второй перенос: в первый раз разработчики сдвинули релиз на неделю — с 9 до 16 октября. Что конкретно послужило причиной переноса в этот раз, не уточняется. Однако есть предположение, что разработчики решили подогнать релиз DIRT 5 под выход Xbox Series X — последние утечки указывают, что новая консоль Microsoft поступит в продажу как раз 6 ноября. К слову, при переходе с консоли текущего поколения на следующее обладатели игры могут рассчитывать на бесплатное обновление.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.

Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo

