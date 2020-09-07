Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября
Британская студия Codemasters перенесла релиз горячо ожидаемого гоночного симулятора DIRT 5 на 6 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.
Ранее выход DIRT 5 планировался на 16 октября. К слову, с момента анонса в мае это уже второй перенос: в первый раз разработчики сдвинули релиз на неделю — с 9 до 16 октября. Что конкретно послужило причиной переноса в этот раз, не уточняется. Однако есть предположение, что разработчики решили подогнать релиз DIRT 5 под выход Xbox Series X — последние утечки указывают, что новая консоль Microsoft поступит в продажу как раз 6 ноября. К слову, при переходе с консоли текущего поколения на следующее обладатели игры могут рассчитывать на бесплатное обновление.
News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.
Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo
— DIRT (@dirtgame) September 7, 2020
Покупатели более дорогого издания Amplified Edition получат доступ к игре на три дня раньше — 3 ноября, а в Google Stadia игра появится в начале 2021-го.
Сюжетная кампания DiRT 5 предложит 130 заездов, разделенных на пять глав, нелинейную систему прогресса, а также увлекательное приключение с участием персонажей Троя Бейкера и Нолана Норта. Также в игре будет офлайн-режимы с разделенным экраном (вплоть до 4 игроков) и онлайн-заезды против других любителей гонок во всем мире.
DIRT 5 уже можно предзаказать в Steam по цене от 699 грн.
Полные системные требования DiRT 5 приведены ниже.
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
- звуковая карта: совместимая с DirectX;
- DirectX: 12;
- место на диске: 60 Гбайт.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX Vega 64;
- звуковая карта: совместимая с DirectX;
- DirectX: 12;
- место на диске: 60 Гбайт.