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Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября

Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября

Релиз DIRT 5 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить 6 ноября


Британская студия Codemasters перенесла релиз горячо ожидаемого гоночного симулятора DIRT 5 на 6 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Ранее выход DIRT 5 планировался на 16 октября. К слову, с момента анонса в мае это уже второй перенос: в первый раз разработчики сдвинули релиз на неделю — с 9 до 16 октября. Что конкретно послужило причиной переноса в этот раз, не уточняется. Однако есть предположение, что разработчики решили подогнать релиз DIRT 5 под выход Xbox Series X — последние утечки указывают, что новая консоль Microsoft поступит в продажу как раз 6 ноября. К слову, при переходе с консоли текущего поколения на следующее обладатели игры могут рассчитывать на бесплатное обновление.

Покупатели более дорогого издания Amplified Edition получат доступ к игре на три дня раньше — 3 ноября, а в Google Stadia игра появится в начале 2021-го.

Сюжетная кампания DiRT 5 предложит 130 заездов, разделенных на пять глав, нелинейную систему прогресса, а также увлекательное приключение с участием персонажей Троя Бейкера и Нолана Норта. Также в игре будет офлайн-режимы с разделенным экраном (вплоть до 4 игроков) и онлайн-заезды против других любителей гонок во всем мире.

DIRT 5 уже можно предзаказать в Steam по цене от 699 грн.

Полные системные требования DiRT 5 приведены ниже.

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
  • звуковая карта: совместимая с DirectX;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 60 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX Vega 64;
  • звуковая карта: совместимая с DirectX;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 60 Гбайт.
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