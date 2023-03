Римейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет 11 апреля – разработчики показали новый трейлер с элементами геймплея

Украинская студия Frogwares представила новый трейлер грядущего ремейка Sherlock Holmes: The Awakened, который раскрыл дату выхода игры. Напомним, для её создания украинская студия Frogwares собирала деньги на Kickstarter, и кампания была очень успешной.

В компании Frogwares подтвердили, что разработка игры завершена, и она ушла на золото. Её выход на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch запланирован на 11 апреля.

Sherlock Holmes: The Awakened будет доступна в трех разных изданиях. Наряду со стандартным изданием для всех платформ будет выпущено издание Deluxe, включающее копию игры, набор побочных квестов и 6 эксклюзивных костюмов. Эксклюзивным для ПК будет издание Premium Edition, которое будет включать в себя все содержимое издания Deluxe, а также цифровой артбук и саундтрек. Все игроки, оформившие предварительный заказ на Sherlock Holmes: The Awakened, в качестве бонуса получат 3 нестандартных наряда для Холмса и Ватсона.

Несмотря на использование слова «римейк» фактически Sherlock Holmes: The Awakened будет почти новой игрой. Она получит изменённый сюжет и новые сторонние квесты. В новой версии Sherlock Holmes: The Awakened детективы займутся делом, связанным с Ктхулху, расследуя серию загадочных исчезновений в Европе и США. События игры Sherlock Holmes: The Awakened происходят в 1884 году и приоткрывают завесу над тем, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, в то время простые соседи по комнате, стали всемирно известным дуэтом по расследованию преступлений. Разработчики с нуля воссоздали и переосмыслили оригинальный проект 2008 года, используя движок Unreal Engine. Новая версия Sherlock Holmes: The Awakened может похвастаться современной графикой и анимацией, расширенной сюжетной линией, многочисленными побочными квестами и новой механикой, включая уникальный «безумный» геймплей.

