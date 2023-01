Ритейлеров техники в Украине атаковал вирус SwiftSlicer — его связывают с хакерской группой Sandworm, работающей на россию

Исследователи безопасности из ESET выявили новый вирус под названием SwiftSlicer, который использовался в недавних атаках на цели в Украине. SwiftSlicer нацелен на критически важные файлы операционной системы Windows и базы данных Active Directory (AD). Вирус уничтожает ресурсы операционной системы и выводит из строя домены Windows.

Исследователи идентифицировали вредоносное ПО SwiftSlicer во время кибератаки на украинские технологические магазины. Вредоносная программа была написана с использованием кроссплатформенного языка под названием Golang, более известного как Go, и атакует групповые политики Active Directory.

#BREAKING On January 25th #ESETResearch discovered a new cyberattack in 🇺🇦 Ukraine. Attackers deployed a new wiper we named #SwiftSlicer using Active Directory Group Policy. The #SwiftSlicer wiper is written in Go programing language. We attribute this attack to #Sandworm. 1/3 pic.twitter.com/pMij9lpU5J

— ESET Research (@ESETresearch) January 27, 2023