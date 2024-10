S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Nintendo Switch выйдет раньше — разработчики показали геймплей

В августе сообщалось, что трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone выйдет на консоли Nintendo Switch. Релиз ожидался в конце ноября, но произойдет гораздо раньше.

Переиздание классической трилогии игр, которое состоит из «Тени Чернобыля», «Чистого неба» и «Крика Припяти» выйдет на Nintendo Switch 31 октября. Оно уже доступно на других платформах.

«Эти версии классических игр полностью оптимизированы для Nintendo Switch, включая, помимо прочего, адаптированную систему стрельбы с гироскопическим прицелом, сенсорный интерфейс и управление, улучшенную визуальную составляющую, а также полную поддержку портативного режима и режима ТВ».

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Nintendo Switch

будет стоить $39.99 или €39.99. Каждую игру можно приобрести отдельно за $19.99 или €19.99. Региональные цены будут действовать на отдельных рынках. Релиз для Nintendo GSC Game World разрабатывала вместе с MATABOO. Разработчики показали короткий ролик с демонстрацией игры на Switch.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября. Ранее к этой дате привязывали и выход Legends of the Zone на Nintendo Switch.

Источник: GSC