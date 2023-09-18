Samsung Galaxy S23 FE показали на 360-градусном видео

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал видео с пока не анонсированным смартфоном Galaxy S23 FE, где новинку от Samsung можно рассмотреть почти со всех сторон.

Изображенный на кадрах смартфон полностью повторяет дизайн из предыдущей утечки, где Galaxy S23 FE показали на фото от регулятора. Ожидается, что для рынка США телефон будут оснащать Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — тем же процессором, что и у семейства Galaxy S22. В других странах — Exynos 2200. Будет вариант с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Аккумулятор на 4370 мАч.

Предположительно на задней панели будет комбинация из 50-Мп основного, 12-Мп широкоугольного и 10 Мп телефото объективов. Galaxy S23 Fan Edition могут представить в Индии до конца этого месяца по цене около 650 долларов.