Секретар РНБО Данілов виступив за перехід України на латинку та вивчення англійської з садочку





Про необхідність переходу на латинську абетку та вивчення англійської разом з українською закладі з дошкільного віку повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Сьогодні для запису української мови офіційно використовують лише кириличне письмо. Втім існують офіційні стандарти латинізації, які використовують для передачі українських власних назв у міжнародних документах і мовах на основі латинського письма, а суперечки навколо статусу та форми української латинки — так звана «азбучна війна» — фактично тривають досі. Річ у тім, що сучасні офіційні стандарти романізації, які ґрунтуються на англійському правописі, не цілком підпадають під поняття «українська латинка». Їх не використовують для запису мови, а лише для транслітерації українських власних назв на латинське письмо. Секретар РНБО вважає, що перехід з кирилиці на латинку — «одна з фундаментальних речей».

Важливо обумовити, наразі це лише позиція чиновника і ніяких законодавчих ініціатив у цьому напрямку поки не видно.

«Я — за [офіційне запровадження латинки]. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю». Олексій Данілов секретар Ради національної безпеки і оборони України

Також секретар РНБО підтримав ідею обов’язкового вивчення англійської мови на одному рівні з українською.

«Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути».

Залишається згадати, що раніше Міністерство освіти і науки України пропонувало до 2023 року закріпити знання англійської рівня на середньому рівні B1 (Intermediate) обов’язковою умовою вступу на бакалаврат.