Сервис Google Pay теперь работает и через браузеры на различных платформах
Платёжный сервис Google Pay расширил сферу своего присутствия. Теперь он доступен через интернет на платформах ПК и iOS. Теперь воспользоваться сервисом Google Pay можно в браузерах Chrome, Safari, и Firefox, независимо от конкретного устройства.
Новая возможность предлагает ряд дополнительных удобных функций. Если сохранить карту в Google Pay, работая за Pixelbook, то затем её можно использовать и на другом устройстве, например, iPhone. Вместе с тем, можно сохранить данные карты, и в дальнейшем не потребуется вводить их вручную на различных сайтах. При работе через Chrome сервис Google Pay будет автоматически заполнять платёжные реквизиты и адрес доставки.
Источник: Engadget
- Google Pay – это сервис осуществления платежей при помощи смартфона или умных часов на базе Android. Он был запущен в Украине 1 ноября прошлого года ещё под названием Android Pay. А в феврале 2018 года сервис был переименован в Google Pay.
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- Главное преимущество платежного сервиса Google Pay над всеми остальными заключается в том, что он может быть использован на любом современном смартфоне с ОС Android версии 4.4 и выше, который оснащен модулем NFC (контроллер должен поддерживать технологию HCE). Для работы с сервисом достаточно установить соответствующее мобильное приложение и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для оплаты различных покупок.