Сервис Google Pay теперь работает и через браузеры на различных платформах

Платёжный сервис Google Pay расширил сферу своего присутствия. Теперь он доступен через интернет на платформах ПК и iOS. Теперь воспользоваться сервисом Google Pay можно в браузерах Chrome, Safari, и Firefox, независимо от конкретного устройства.

Новая возможность предлагает ряд дополнительных удобных функций. Если сохранить карту в Google Pay, работая за Pixelbook, то затем её можно использовать и на другом устройстве, например, iPhone. Вместе с тем, можно сохранить данные карты, и в дальнейшем не потребуется вводить их вручную на различных сайтах. При работе через Chrome сервис Google Pay будет автоматически заполнять платёжные реквизиты и адрес доставки.

Источник: Engadget