Скрытность – основа выживания: разработчики The Last of Us Part I показали новый геймплейный трейлер накануне выхода игры

До выхода ремейка The Last of Us Part I осталось буквально несколько дней, и вслед за релизным трейлером разработчики из Naughty Dog представили геймплейный трейлер игры. Он на протяжении 7 минут демонстрирует изменения в графике, доступные на PlayStation 5.

Помимо графики новый трейлер позволяет ближе познакомиться с игровой механикой, в котором участвуют Джоэл, Элли и даже Билл. В игре есть различные элементы скрытности. При этом очень легко попасть в рой, когда зомби встревожены. Быстрое и бесшумное движение, вероятно, будет ключом к тому, чтобы пройти через большинство неожиданных встреч. Учитывая, что ресурсы несколько ограничены, управление ими также будет ключом к выживанию.

Джоэлу доступны навыки ближнего боя на случай, если нежить подойдет слишком близко к нему и Элли. При этом можно ошеломить или даже убить противника. Хотя продемонстрированный игровой процесс всё же в большей части демонстрирует скрытное прохождение. Ремейк получил более современную систему управления неигровыми персонажами из The Last of Us Part 2. Это позволяет им лучше работать сообща и придумывать более сложную тактику, чем просто «бежать прямо на человека с дробовиком». Это должно сделать сражения более напряжёнными.

Релиз The Last of Us Part I запланирован на 2 сентября 2022 года для PlayStation 5, а версия для ПК появится позже.

Источник: wccftech