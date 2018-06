Смартфон Google Pixel 3 получит 5,3-дюймовый классический экран, а Pixel 3 XL — 6,2-дюймовый экран с челкой

Один из наиболее точных в своих предсказаниях источников утечек с ником @OnLeaks огласил новые подробности о новых смартфонах Google Pixel 3 and Pixel 3 XL.

Во-первых, он подтвердил озвученную ранее информацию о том, что только старший и более крупный смартфон Google Pixel 3 XL получит характерную челку а-ля iPhone X. Во-вторых, он назвали ориентировочные размеры экранов новинок — 5,3 дюйма для младшего Pixel 3 и 6,2 дюйма для старшего Pixel 3 XL.

According to my sources:

Pixel 3 ≃ 5.3-inch (no notch)

Pixel 3XL ≃ 6.2-inch (notch)

— Steve H. (@OnLeaks) 4 июня 2018 г.