Nothing Phone (1) показали во всей красе — прозрачная задняя панель и 900 светодиодов под ней

Стартап Nothing, созданный соучредителем OnePlus Карлом Пеем, продолжает подогревать интерес публики к своему первому смартфону Phone (1) — его полноценная презентация состоится 12 июля. Ровно неделю назад Nothing сама показала дизайн тыльной части, а теперь появилось видео, демонстрирующее новинку во всей красе — первыми впечатлениями поделился популярный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD).

Кроме оригинального названия Nothing Phone (1) предложит самобытный дизайн с прозрачной задней поверхностью корпуса и светодиодной подсветкой под ней. На более ранних рендерах можно было рассмотреть катушку беспроводной зарядки и несколько светодиодных полосок. Превью от Браунли позволяет убедиться, что у Nothing Phone (1) действительно выглядит иначе, а не так, как большинство смартфонов последних нескольких лет. Да, сама идея с прозрачными частями корпуса не нова — здесь на ум сразу приходит Xiaomi Mi 9. Но реализация Nothing выглядит более интересной и потенциально более успешной, поскольку у Phone (1) дизайн, кроме чисто эстетического удовольствия, несет еще и практическую ценность.

Видео Браунли показывает несколько сценариев использования светодиодов — как индикатор зарядки, подсветка непрочитанных уведомлений и банальное мигание в такт мелодии звонка.

Полоски, которые Nothing называет Glyph Interface, состоят из чуть более 900 отдельных светодиодов, встроенных в заднюю часть телефона. Владельцы Nothing Phone (1) могут гибко настраивать поведение светодиодов под тот или иной сценарий с помощью одноименного фирменного приложения. CEO Nothing Карл Пэй намекал на более современный подход к светодиодной индикации уведомлений для смартфонов в одном из интервью в начале года, а теперь можно увидеть, как все будет работать на практике.

Вот полный список функций, которые демонстрирует в своем превью:

Все полоски подсвечиваются для индикации уведомлений.

Центральный круг (квадроколо?) засвечивается при использовании беспроводной или обратной беспроводной зарядки.

Светодиоды в нижней части задней поверхности могут сигнализировать об уровне заряда смартфона при подключении к сети.

Все полоски могут служить вспышкой для камеры при недостаточном натуральном освещении

Все полоски могут мигать в такт мелодии звонка — на старте будет 10 рингтонов с поддержкой функции.

Кроме глифов, имеется отдельный красный светодиод для индикации статуса работы камеры — он мигает, когда телефон снимает.

Видео



Полных технических характеристик Nothing Phone пока нет. Известно только, что он будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 1 и будет отличаться, среди прочего, собственным лаунчером на базе Android 11 — еще в марте разработчики выложили в открытый доступ бета-версию Nothing Launcher и предложили всем желающим протестовать. Также Nothing гарантирует обширные обновления ОС Android в течение 3 лет и обновление безопасности в течение 4 лет.

Еще одна интересная деталь — в США и Канаде смартфон Nothing Phone (1) не поддерживаться местными операторами сотовой связи. Это значит, что работать он может теоретически, но возможны различные проблемы.

«Как бы нам не хотелось предоставить phone (1) сообществу по всему миру, мы сосредоточены на внутренних рынках, включая Великобританию и Европу, где у нас крепкие партнерские отношения с ведущими местными операторами сотовой связи. Общеизвестно, что для запуска смартфона требуется много времени: от обеспечения совместимости с сотовыми системами связи каждой отдельной страны до партнерства с операторами и соответствия местному законодательству. И поскольку мы все еще молодым брендом, мы должны действовать стратегически». из официального заявления Nothing

Nothing Phone 1 станет уже вторым продуктом Nothing. В прошлом году стартап выпустил TWS-наушники Nothing Ear (1) за $99, отличающиеся оригинальным (прозрачным) дизайном и приличным звучанием. Они получили в целом положительные отзывы как среди профильных техносайтов, так и среди пользователей.

Мы с большим нетерпением ждем новинки, особенно учитывая, что ранее Nothing выкупил бренд Essential создателя Android Энди Рубина вместе со многими интересными идеями, которые стартап в конце концов так и не реализовал (может еще увидим смартфон-пульт?).

Ранее Карл Пей рассказывал, что Nothing готовит множество продуктов в ряде категорий, нацеливаясь на создание целой экосистемы устройств.