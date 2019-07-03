Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит поддержку новой технологии DepthVision Lens

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Как ожидается, примерно через месяц компания Samsung проведёт официальный анонс смартфонов серии Galaxy Note 10. И в преддверии этого события компания зарегистрировала торговую марку технологии DepthVision Lens.

Подобно большинству других заявок на регистрацию товарных знаков, в ней нет никаких подробностей, касающихся этой технологии. Однако, учитывая, что заявка была подана в рамках Class 9, который охватывает такие устройства, как камеры смартфонов, 3D-сканирование и программное обеспечение камер смартфонов, можно с уверенностью сказать, что товарный знак действительно отношение к камерам.

Ожидается, что технология DepthVision Lens станет частью системы камер грядущей линейки смартфонов Samsung Galaxy Note 10. Поскольку технология, по-видимому, связана с трёхмерным сканированием, она может быть частью системы камеры, которая будет включать ToF (Time of Flight) сенсор.

Предыдущие утечки утверждали, что смартфон Galaxy Note 10 может поставляться с ToF сенсором, а у топового варианта в линейке, по слухам, будет сразу два таких датчика. Таким образом, кажется весьма вероятным, что DepthVision Lens является названием для функции 3D-камеры. Кроме того, компания недавно зарегистрировала торговую марку Make & Play 3D, еще один намёк, который указывает на функцию, связанную с датчиками ToF.

Кроме того, в будущих смартфонах серии Galaxy Note 10 ожидается внедрение трехступенчатого изменения диафрагмы. Это, вероятно, позволит достичь повышения качества съёмки в условиях слабой освещенности, а также поспособствует улучшению качества портретов.

Напомним, официальный анонс серии смартфонов Samsung Galaxy Note 10 состоится в рамках мероприятия Unpacked, запланированного на 7 августа.

Источник: gizmochina