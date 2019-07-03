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Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит поддержку новой технологии DepthVision Lens

Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит поддержку новой технологии DepthVision Lens

Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит поддержку новой технологии DepthVision Lens


Как ожидается, примерно через месяц компания Samsung проведёт официальный анонс смартфонов серии Galaxy Note 10. И в преддверии этого события компания зарегистрировала торговую марку технологии DepthVision Lens.

Подобно большинству других заявок на регистрацию товарных знаков, в ней нет никаких подробностей, касающихся этой технологии. Однако, учитывая, что заявка была подана в рамках Class 9, который охватывает такие устройства, как камеры смартфонов, 3D-сканирование и программное обеспечение камер смартфонов, можно с уверенностью сказать, что товарный знак действительно отношение к камерам.

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может получить поддержку новой зарегистрированной технологии DepthVision Lens

Ожидается, что технология DepthVision Lens станет частью системы камер грядущей линейки смартфонов Samsung Galaxy Note 10. Поскольку технология, по-видимому, связана с трёхмерным сканированием, она может быть частью системы камеры, которая будет включать ToF (Time of Flight) сенсор.

Предыдущие утечки утверждали, что смартфон Galaxy Note 10 может поставляться с ToF сенсором, а у топового варианта в линейке, по слухам, будет сразу два таких датчика. Таким образом, кажется весьма вероятным, что DepthVision Lens является названием для функции 3D-камеры. Кроме того, компания недавно зарегистрировала торговую марку Make & Play 3D, еще один намёк, который указывает на функцию, связанную с датчиками ToF.

Кроме того, в будущих смартфонах серии Galaxy Note 10 ожидается внедрение трехступенчатого изменения диафрагмы. Это, вероятно, позволит достичь повышения качества съёмки в условиях слабой освещенности, а также поспособствует улучшению качества портретов.

Напомним, официальный анонс серии смартфонов Samsung Galaxy Note 10 состоится в рамках мероприятия Unpacked, запланированного на 7 августа.

Источник: gizmochina

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