Смесь Doom и Ghostrunner: на ПК и консолях вышел новый Sci-Fi шутер с 95% рейтинга в Steam

На ПК и консолях вышла игра, которую успели назвать смесью Doom и Ghostrunner. После релиза польский шутер быстро собрал 95% положительных отзывов в Steam.

Речь идет о METAL EDEN — Sci-Fi шутер от Reikon Games, авторов киберакшена RUINER. Студию создали бывшие разработчики из CD Projekt Red и Techland. Тайтл бросает игрока в антиутопический мир, где придется воевать с армиями машин и использовать их энергетические ядра. Это ядро можно использовать как гранату или поглотить, чтобы подлечиться и получить сильный удар по броне.

Сюжет в Metal Eden подается через голос ИИ по имени Архитектор, который рассказывает об упадке человечества и роли игрока в антиутопическом будущем. Игроки исследуют индустриальную планету Мебиус и раскрывают ее тайны по не очень понятным причинам.

«Doom, Ghostrunner, Cyberpunk, Ghost in the Shell, немного Matrix — здесь столько источников вдохновения. В художественном стиле и визуале столько слоёв, а основной геймплей — это точно современный boomer shooter. Если тебе нравятся отсылки ко всему sci-fi и стрельба средней или высокой скорости — это, пожалуй, именно оно, упакованное в 20 ГБ. Я поиграл лишь немного, но наслаждаюсь каждой секундой», — пишут в отзывах.

Геймплеем шутер Metal Eden ближе всего к Doom Eternal, но с большим акцентом в научную фантастику. Главная героиня Аска использует быстрые перестрелки и тяжелое вооружение, а также паркур в стиле Ghostrunner и Titanfall. Она может бегать по стенам и использовать реактивный ранец. Оружие классическое — дробовики, автоматы и пистолеты — имеет собственные деревья прокачки, так же как и сам персонаж.

Sci-Fi шутер METAL EDEN уже доступен в Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра стоит ₴1 066 (до 9 сентября ₴959).