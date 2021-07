СМИ: Шпионское ПО израильской компании NSO Group использовалось для атак на смартфоны журналистов

Ряд СМИ заявили, что шпионское ПО израильской компании NSO Group было использовано в попытках и успешных взломах 37 смартфонов по всему миру, принадлежащих журналистам, правительственным чиновникам и правозащитникам.

Так, по данным The Washington Post, шпионское ПО Pegasus использовалось для отслеживания смартфонов, принадлежащие двум женщинам, близким к Джамалю Хашогги – обозревателю Post, убитому в консульстве Саудовской Аравии в Турции в 2018 году. Отслеживание проводилось до и после его смерти. The Guardian заявляет, что расследование свидетельствует о «широкомасштабном и продолжающемся злоупотреблении» хакерским программным обеспечением NSO Group. Оно описывается как вредоносное ПО, которое заражает смартфоны, позволяя извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки, а также тайно активировать микрофоны.

В свою очередь, NSO Group заявила, что её продукт предназначен только для использования правительственными спецслужбами и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания опубликовала на своем сайте заявление, в котором отрицаются сообщения 17 медиа-партнёров, возглавляемых парижской журналистской некоммерческой организацией Forbidden Stories.

«Отчёт Forbidden Stories полон неверных предположений и неподтверждённых теорий, которые вызывают серьёзные сомнения в надёжности и интересах источников. Похоже, что «неназванные источники» предоставили информацию, не имеющую фактической основы и далёкую от реальности», — говорится в сообщении компании.

После проверки опубликованных утверждений NSO Group «решительно отрицает ложные утверждения». Также компания заявила, что её технология никоим образом не связана с убийством Хашогги.

Вместе с тем, правозащитная организация Amnesty International осудила то, что она назвала «полным отсутствием регулирования» программного обеспечения для наблюдения и разведки.

«Пока эта компания (NSO Group) и отрасль в целом не продемонстрируют, что способны уважать права человека, должен быть немедленно введён мораторий на экспорт, продажу, передачу и использование технологий наблюдения», — говорится в заявлении Amnesty International.

Forbidden Stories и Amnesty International предоставили 17 медиа-организациям список номеров телефонов целей шпионского ПО. Журналисты смогли идентифицировать более 1000 человек в более чем 50 странах. В этом списке оказались несколько членов арабской королевской семьи, по крайней мере 65 руководителей бизнеса, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и правительственных чиновников, включая нескольких глав государств и премьер-министров. По данным The Guardian, в списке были перечислены более 180 журналистов, включая репортеров, редакторов и руководителей Financial Times, CNN, New York Times, Economist, Associated Press и Reuters.

«Мы очень обеспокоены, узнав, что два журналиста Associated Press, а также журналисты многих новостных организаций, могут быть жертвами шпионского ПО Pegasus», — заявила директор Associated Press по связям со СМИ Лорен Истон.

Она добавила, что издательство предприняло шаги для обеспечения безопасности устройств своих журналистов и ведём расследование в связи с выявленными фактами.

Представитель Reuters Дэйв Моран также сообщил о проведении расследования:

«Журналистам должно быть разрешено сообщать новости в интересах общества, не опасаясь преследований или причинения вреда, где бы они ни находились. Мы знаем об этом сообщении и занимаемся этим вопросом».

Отметим, NSO Group не первый раз попадает в скандал из-за своего ПО. В 2019 году утверждалось, что программа Pegasus использовалась для взлома WhatsApp. А в 2020 году Microsoft и ряд IT-компаний объединились в борьбе с компанией NSO Group.

