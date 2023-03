Sony опубликовала системные требования The Last of Us Part 1 на ПК — советует 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 2080 Ti для игры в 1440p при 60 fps

Sony поддержала тревожную тенденцию к увеличению использования играми оперативной памяти: для The Last of Us Part 1 на ПК рекомендуется 32 ГБ ОЗУ при разрешении выше 1080p. Учитывая выход этой и еще нескольких игр, тезис «16 ГБ хватит для всех», возможно, скоро перестанет работать в играх. И да, в 4K игре нужна RTX 4080, при том, что в ней нет трассировки лучей.

Недавно Sony опубликовала системные требования для The Last of Us Part I, как раз к завершению первого сезона популярной телевизионной адаптации HBO. Несмотря на использование тех же графических технологий, требования к видеокарте и памяти у игры значительно выше, чем у Uncharted, последнего вышедшего порта продукции Naught Dog для ПК.

Для The Last of Us Part I требуется не менее 16 ГБ ОЗУ и 100 ГБ дискового пространства, что намного больше 79 ГБ на PlayStation 5. Также в системных требованиях нигде не упоминается жесткий диск. Маловероятно, что игра не загрузится с жесткого диска, но, возможно, подгрузка игры с HDD оставит не самые приятные ощущения. Как и другие порты Sony для ПК, The Last of Us Part I поддерживает DLSS, FSR 2.2, сверхширокие форматы 21:9 и 32:9, проводные функции DualSense и объемный звук.

Для игры понадобится видеокарта не менее NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470, чтобы получить 30 кадров в секунду при разрешении 720p. Для режима 1080p/60 с высокими настройками понадобятся уже GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT. В системных требованиях ошибочно фигурирует несуществующая видеокарта Radeon RX 5800 XT. Судя по списку аналогов рядом, вероятно, имелась в виду 5700 XT.

Для игры в разрешении 1400p или 4K Sony рекомендует 32 ГБ системной памяти и RTX 2080 Ti или RTX 4080 (!), соответственно. Глядя на Forspoken и Sony Returnal, игрокам, по-видимому, следует постепенно привыкать к подобнім требованиям.

Порт The Last of Us Part I для ПК появится в Steam и Epic Games Store 28 марта. Стандартное издание стоит $59,99.

Джерело: TechSpot