Sony работает над экранизацией Gravity Rush вместе с командой Ридли Скотта

Компания Sony расширяет список игр, по мотивам которых выйдут экранизации. Еще об одном таком проекте стало известно – ведется работа над фильмом по Gravity Rush совместно с продюсерской командой Ридли Скотта.

Кинолента основана на игре 2012 года, получившей продолжение в 2017 году. В ней игрок управляет Кэт – девушкой, страдающей амнезией и умеющей управлять гравитацией для передвижения по открытому миру. Кэт использует свои силы, чтобы защитить жителей Хексевилля от гравитационных бурь и монстров.

Сообщается, что над фильмом работает продюсерская компания Ридли Скотта Scott Free Productions. Эмили Джером, сценарист грядущего триллера «Паноптикум», занята и в «Гравитационном рывке». Анна Мастро, снявшая на Disney+ фильм «Тайное общество второрожденных членов королевской семьи» и серии многих известных телешоу, выступает в качестве режиссера.

Проект Gravity Rush подчеркивает, насколько серьезно Sony относится к расширению своей игровой интеллектуальной собственности в области кино и телевидения. Недавно выяснилось, что в разработке находится фильм по Days Gone. Просачиваются сведения об экранизации Twisted Metal, God of War и серии игр Horizon, а также Gran Turismo и Ghost of Tsushima.

Известно, что следующем году на HBO выйдет сериал, основанный на игре The Last of Us, тизер которого уже вышел.