Sony работает над экранизацией Gravity Rush вместе с командой Ридли Скотта

Компания Sony расширяет список игр, по мотивам которых выйдут экранизации. Еще об одном таком проекте стало известно – ведется работа над фильмом по Gravity Rush совместно с продюсерской командой Ридли Скотта.
Кинолента основана на игре 2012 года, получившей продолжение в 2017 году. В ней игрок управляет Кэт – девушкой, страдающей амнезией и умеющей управлять гравитацией для передвижения по открытому миру. Кэт использует свои силы, чтобы защитить жителей Хексевилля от гравитационных бурь и монстров.
Сообщается, что над фильмом работает продюсерская компания Ридли Скотта Scott Free Productions. Эмили Джером, сценарист грядущего триллера «Паноптикум», занята и в «Гравитационном рывке». Анна Мастро, снявшая на Disney+ фильм «Тайное общество второрожденных членов королевской семьи» и серии многих известных телешоу, выступает в качестве режиссера.
Проект Gravity Rush подчеркивает, насколько серьезно Sony относится к расширению своей игровой интеллектуальной собственности в области кино и телевидения. Недавно выяснилось, что в разработке находится фильм по Days Gone. Просачиваются сведения об экранизации Twisted Metal, God of War и серии игр Horizon, а также Gran Turismo и Ghost of Tsushima.
Известно, что следующем году на HBO выйдет сериал, основанный на игре The Last of Us, тизер которого уже вышел.
HBO показала первый тизер сериала The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи