SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи Iridium NEXT и два спутника для измерения гравитационного поля Земли GRACE-FO

Вчера поздно вечером частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска успешно провела очередной запуск своей ракеты Falcon 9. В рамках соответствующей миссии на орбиту были выведены семь спутников: пять спутников связи Iridium NEXT по 860 кг каждый, представляющие основную нагрузку, и два новых спутника GRACE-FO по 580 кг каждый, предназначенные для картографирования гравитационного поля Земли. Как обычно, запуск транслировался на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon 9 со спутниками GRACE-FO и Iridium NEXT стартовала с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в 22:48 по киевскому времени.

Для этого запуска использовалась первая ступень, которая в начале года была возвращена после неудачного запуска засекреченного спутника Zuma. Возврата первой ступени эта миссия не предусматривала.

Successful deployment of GRACE-FO satellites.

Спутники GRACE-FO отделились от второй ступени ракеты через 11,5 минут после запуска. Они будут работать на орбите высотой около 500 километров на расстоянии 220 километров друг от друга. В процессе выполнения задач миссии оно будет меняться до 50 километров в большую и меньшую стороны.

Новые спутники GRACE-FO являются преемниками пары GRACE, запущенных в 2002 году с аналогичной миссией – изучение гравитационного поля Земли. В течение более 15 лет GRACE позволяли отслеживать многие глобальные процессы на Земле, например, таяние ледников в Арктике. Но в конце 2017 года миссию пришлось завершить из-за технических проблем одного из спутников. С точки зрения конструкции новые GRACE-FO практически идентичны GRACE, но у них есть ряд улучшений. Вдобавок к микроволновой системе измерения расстояния они получили лазерные интерферометры, что должно повысить точность отслеживания расстояния в десять раз.

Successful deployment of 5 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/fXBUyhMA6V

— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2018