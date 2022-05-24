США и Япония договорились о космическом партнерстве. Они отправят на Луну первого японского астронавта в рамках программы Artemis

США и Япония развивают партнерство, направленное на противодействие Китаю. Союзные страны договорились сотрудничать в рамках пилотируемых и автоматических миссий на Луну, включая отправку первого японского астронавта на спутник Земли. Его будет сопровождать американский коллега. Об этом стало известно по итогам встречи лидеров США и Японии. Джо Байден впервые побывал в Стране восходящего солнца в качестве президента. США и Япония договорились быть партнерами в программах Gateway (будущая окололунная космическая станция) и Artemis (пилотируемая космическая программа NASA по отправке людей на Луну), написал в Twitter посол США в Японии Рам Эмануэль.

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США и Япония стремятся к более тесному сотрудничеству в области освоения космоса после того, как представители NASA предупредили о росте напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Это происходит на фоне гонки по добыче ресурсов на сотни миллиардов долларов на Луне и не только.

Спутник нашей планеты может содержать большое количество гелия-3, изотопа, потенциально полезного в качестве альтернативы урану для использования на атомных электростанциях, поскольку он не радиоактивен. Эксперты подсчитали, что примерно три столовые ложки гелия-3 могут заменить 5 тысяч тонн угля.

Япония и Южная Корея входят в число 19 стран, которые поддержали «Соглашение Artemis». Это не имеющий юридической силы набор принципов исследования Луны, Марса и других планет. Но Китай и россия представляются оппозицию. Они совместно продвигают альтернативный проект на Луне: Международную лунную исследовательскую станцию.

У самой Японии одна из самых передовых космических программ в мире, и в 2020 году Японскому агентству аэрокосмических исследований удалось доставить на Землю материал с астероида с помощью беспилотного зонда «Хаябуса-2».