Стрелок с дробовиком сбивает российские дроны с украинского самолета Як-52 — близкий взгляд с неба

В социальных сетях появились фото и видео украинского самолета Як-52, который известен охотой на российские беспилотники в небе Украины. Маркировка на фюзеляже Як-52 указывают на количество сбитых дронов.

Видео дает возможность рассмотреть, что второй член экипажа самолета — стрелок с обычным дробовиком. Комбинация Як-52 с 50-летней историей и ручного стрелкового оружия оказалась эффективной против разведывательных беспилотников российских агрессоров, которые крайне трудно сбивать другими средствами.

Ukrainian Yak-52 which is used to hunt down Russian reconnaissance UAVs over the southern Ukraine.

