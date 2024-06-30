Новости Military Tech 30.06.2024 в 23:06 comment views icon

Стрелок с дробовиком сбивает российские дроны с украинского самолета Як-52 — близкий взгляд с неба

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Андрій Русанов

Автор сайта

Стрелок с дробовиком сбивает российские дроны с украинского самолета Як-52 — близкий взгляд с неба

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В социальных сетях появились фото и видео украинского самолета Як-52, который известен охотой на российские беспилотники в небе Украины. Маркировка на фюзеляже Як-52 указывают на количество сбитых дронов.

Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

Видео дает возможность рассмотреть, что второй член экипажа самолета — стрелок с обычным дробовиком. Комбинация Як-52 с 50-летней историей и ручного стрелкового оружия оказалась эффективной против разведывательных беспилотников российских агрессоров, которые крайне трудно сбивать другими средствами.

Отметки на борту самолета указывают на по меньшей мере восемь БПЛА Zala и «Орлан», ликвидированных им. Отметки с птицей и облаком рассказывают о беспилотниках, уничтоженных в силу естественных обстоятельств на глазах экипажа Як-52.

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Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

Сообщения о Як-52, который охотится за БПЛА оккупантов, появились в апреле. Самолет имеет скорость до 250 км/ч, тогда как возможности разведывательных беспилотников россиян не превышают 150 км/ч. Интересно, что стоимость Як-52 сравнима с ценой сбитых беспилотников, но все же он имеет экипаж.

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Источники: NV, Фокус

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