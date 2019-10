Tesla показала свою лабораторию для краш-тестов

Компания Tesla решила ознакомить общественность с тем, как она проводит краш-тесты своих электромобилей.

Как и другие автопроизводители, Tesla полагается на компьютерное моделирование, чтобы находить возможные проблемы и слабые места ещё до проведения физических столкновений полностью собранных автомобилей.

Компания также продемонстрировала специально разработанную подушку безопасности переднего пассажира, используемую в Model 3. В случае аварии и срабатывания подушки, она буквально оборачивается вокруг пассажира, чтобы удержать его и не допустить столкновений с элементами интерьера автомобиля.

Do you want a sneak peek of our crash lab?

Of course you do.

It’s one of the reasons why Model 3 is among the safest cars on the road.https://t.co/jQxWizz0ea

— Tesla (@Tesla) October 15, 2019