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Tesla показала свою лабораторию для краш-тестов

Tesla показала свою лабораторию для краш-тестов

Tesla показала свою лабораторию для краш-тестов


Компания Tesla решила ознакомить общественность с тем, как она проводит краш-тесты своих электромобилей.

Как и другие автопроизводители, Tesla полагается на компьютерное моделирование, чтобы находить возможные проблемы и слабые места ещё до проведения физических столкновений полностью собранных автомобилей.

Компания также продемонстрировала специально разработанную подушку безопасности переднего пассажира, используемую в Model 3. В случае аварии и срабатывания подушки, она буквально оборачивается вокруг пассажира, чтобы удержать его и не допустить столкновений с элементами интерьера автомобиля.

Публикуя видео в сервисе микроблогов Twitter, компания Tesla заявила, что Model 3 определенно является «одним из самых безопасных автомобилей на дороге».

Источник: Engadget

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