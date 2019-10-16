Tesla показала свою лабораторию для краш-тестов
Компания Tesla решила ознакомить общественность с тем, как она проводит краш-тесты своих электромобилей.
Как и другие автопроизводители, Tesla полагается на компьютерное моделирование, чтобы находить возможные проблемы и слабые места ещё до проведения физических столкновений полностью собранных автомобилей.
Компания также продемонстрировала специально разработанную подушку безопасности переднего пассажира, используемую в Model 3. В случае аварии и срабатывания подушки, она буквально оборачивается вокруг пассажира, чтобы удержать его и не допустить столкновений с элементами интерьера автомобиля.
Do you want a sneak peek of our crash lab?
Of course you do.
It’s one of the reasons why Model 3 is among the safest cars on the road.https://t.co/jQxWizz0ea
— Tesla (@Tesla) October 15, 2019
Публикуя видео в сервисе микроблогов Twitter, компания Tesla заявила, что Model 3 определенно является «одним из самых безопасных автомобилей на дороге».
Источник: Engadget