The New York Times сообщила о том, что США активно атакует российские энергосистемы, но Трамп обвиняет газету во лжи

По информации издания The New York Times, киберкомандование США в последние месяцы совершило несколько вторжений в российские энергосистемы. Источники в правительстве США утверждают, что целью данных операций служит напоминание России о готовности действовать более агрессивно, вплоть до осуществления контратак в киберпространстве.

Согласно NYT, речь идёт о вредоносном программном обеспечении, которое штаты готовы внедрить в российские электросети и другие важные объекты инфраструктуры. Один высокопоставленный сотрудник американской разведки сообщил изданию, что намерения Белого дома очень серьёзные, а такие масштабы ранее никогда не применялись. Официальные лица говорят о том, что США исследует российскую электросеть с 2012 года, в последние месяцы действия стали более активными, когда спецслужбы установили потенциально опасное ПО в системы управления российских электросетей.

Таким образом киберкомандование США готовится не только защищаться от подобных кибератак, но и осуществлять ответные атаки против России, если возникнет необходимость. Самое интересное, что командование может проводить такие операции с разрешения министра обороны без согласия самого президента США.

Подобные действия киберкомандование США предпринимало в ноябре 2018 года, когда провело операцию против российского «Агентства интернет-исследований» или как её ещё называют «фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США. Это стало одним из самых агрессивных действий со стороны министерства обороны после того, как российские хакеры смогли проникнуть в компьютерные сети энергетических компаний США в 2016-2017 годах, по данным американских СМИ.

Похоже, все эти действия являются частью программы администрации Дональда Трампа по предотвращению потенциальных атак, хотя сам президент США назвал эту информацию ложью и обвинил издание NYT в госизмене.

…..ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019