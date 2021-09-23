Тим Кук написал, что в Apple нет места тем, кто допускает утечки. Об этом стало известно из очередной утечки





17 сентября во время внутренней общекорпоративной встречи в Apple Тим Кук затронул несколько тем. Речь шла о том, что компания будет требовать частого тестирования у невакцинированных сотрудников (но не будет требовать обязательной вакцинации). Также глава Apple сказал, что «с нетерпением ждёт возможности двигаться вперед» после окончания антимонопольного дела Epic против Apple. Вскоре после встречи обе эти темы стали достояние общественности благодаря утечкам и публикациям ресурса The Verge.

Теперь же Тим Кук разослал внутренне электронное письмо сотрудникам Apple, в котором выразил сожаление из-за утечки информации о темах встречи, состоявшейся на прошлой неделе. Он сказал, что компания делает «всё, что в наших силах, чтобы выявить тех, кто допустил утечку». Также генеральный директор компании отметил, что «люди, которые сливают конфиденциальную информацию, не принадлежат» Apple. Дополнительно Тим Кук упомянул и об утечках информации о продуктах, которые компания исторически пытается не допускать.

Вот, что Тим Кук написал в своём электронном письме работникам компании:

«Дорогая Команда, Было здорово пообщаться с вами на глобальном собрании сотрудников в пятницу. Было много поводов для празднования: от нашей замечательной новой серии продуктов до проделанной работы в области изменения климата, расового равенства и конфиденциальности. Это была хорошая возможность поразмышлять о наших многочисленных достижениях и обсудить то, о чём вы думаете. Я пишу сегодня, потому что слышал от многих из вас, что вы были невероятно разочарованы, когда увидели, что содержание нашей встречи просочилось к журналистам. Это произошло после запуска продуктов, когда большая часть наших анонсов также просочились в СМИ. Я хочу, чтобы вы знали, что я разделяю ваше разочарование. Эти возможности для взаимодействия в команде действительно важны. Но они работают только в том случае, если мы уверены, что содержание останется внутри Apple. Хочу заверить вас, что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы выявить тех, кто виновен в утечке. Как вы знаете, мы не допускаем разглашения конфиденциальной информации, будь то характеристики продукта или детали конфиденциальной встречи. Мы знаем, что «утечки» исходят от небольшого количества людей. Мы также знаем, что людям, которые сливают конфиденциальную информацию, здесь не место. Пока мы смотрим вперёд, я хочу поблагодарить вас за всё, что вы сделали, чтобы наши продукты стали реальностью, и за всё, что вы сделаете, чтобы они попали в руки клиентов. Вчера мы выпустили iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8, а пятница знаменует собой момент, когда мы делимся некоторыми из наших невероятных новых продуктов со всем миром. Нет ничего лучше этого. Мы продолжим оценивать наш вклад в жизнь, которую мы меняем, в связи, которые мы поддерживаем, и в работу, которую мы делаем, чтобы сделать мир лучше.»

Как видно из публикации, содержимое этого внутреннего письма также стало известно общественности в результате очередной утечки.

Источник: The Verge