Трамп анонсировал открытие «нового» завода Apple в Техасе. На самом деле предприятие работает с 2013 года и Apple не принадлежит

В прошлом году президент США Дональд Трамп в одном из интервью заявил, что США продали Норвегии истребители F-52, который, как в итоге оказалось, существуют только в игре Call of Duty. На этой неделе американский лидер в очередном раз отличился подобного рода курьезом. В одном из последних сообщений в Twitter он рассказал об открытии большого производства Apple в Техасе, которое обеспечит высокооплачиваемую работу американцам. Но как в итоге выяснилось, «новый» завод Apple на самом деле не такой уж и новый, а его владелец — не Apple.

Today I opened a major Apple Manufacturing plant in Texas that will bring high paying jobs back to America. Today Nancy Pelosi closed Congress because she doesn’t care about American Workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019

«Сегодня я открыл крупный производственный объект Apple в Техасе, который вернет высокооплачиваемые рабочие места назад в Америку. В то же время Нэнси Пелоси [оппонент Трампа — прим. ред.] закрыла Конгресс, потому что ей нет никакого дела до американских трудяг!»

Журналисты западных техносайтов обращают внимание на то, что на самом деле открытую 21 ноября Трампом фабрику запустили еще шесть лет назад. На этом предприятии собираются компьютеры Mac Pro для американского рынка. И принадлежит оно вовсе не Apple.

Reminder 3: The plant Trump is referring to below is NOT new, was NOT opened today and has been building Mac Pros for Apple since 2013. https://t.co/9xLaZjbK2O https://t.co/QulVYqLfbm — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) November 20, 2019

«Напоминание №3: Завод, о котором говорит Трамп, НЕ новый, запущен НЕ сегодня и производит Mac Pro для Apple с 2013 года».

The Apple plant is not an Apple plant and there are no new jobs. But details. https://t.co/X4oKH6kJh0 — Steve Kovach (@stevekovach) November 20, 2019

«Этот завод Apple на самом деле принадлежит не Apple и тут нет никаких новых рабочих мест».

Об открытии нового завода Трамп объявил вскоре после посещения предприятия в Техасе в компании главы Apple Тима Кука.

Журналисты предположили, что Трамп, скорее всего, просто перепутал открытие завода с расширением производства Apple в Остине — 20 ноября компания объявила о планах построить новый кампус в городе для сборки последних Mac Pro.

Что интересно, новый завод Apple в Техасе — не единственное, о чем солгал Трамп. В ходе своего выступления он сказал:

«Приятно то, что ему не нужно беспокоиться о тарифах. Когда вы строите его [завод] здесь, вам не нужно беспокоиться о тарифах [речь о повышенном тарифе, введенном в отношении товаров из КНР]».

И это тоже неправда. На самом деле Apple ряд компонентов Mac Pro, импортируемые из Китая в Техас, облагаются налогами по повышенным ставкам. Ранее в этом году Apple просила Трампа освободить компоненты для ПК Mac Pro и прочие продукты от повышенных импортных пошлин, но в итоге из 15 заявленных компонентов в исключение добавили 10, а остальные, включая систему охлаждения, зарядный кабель и различные микросхемы, оставили.

Источник: The Verge