Дональд Трамп заявил, что США продали Норвегии истребители F-52, но они существуют только в игре Call of Duty ¯\_(ツ)_/¯

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Как сообщает The Washington Post, президент США Дональд Трамп анонсировал поставку Норвегии современных истребителей F-52. Но как оказалось, эти истребители не то что современные, они из будущего, ведь ранее о них было известно только в игре Call of Duty: Advanced Warfare, события в которой разворачиваются в 2054 году.

«В ноябре мы начали доставлять первые истребители F-52 и F-35», – цитирует Трампа газета – «Их в общей сложности 52, и уже доставлено некоторое количество, немного впереди намеченных сроков».

Делая анонс, Трамп читал из заявления, и судя по всему просто случайно скомбинировал количество самолётов с названием истребителя F-35 Lightning II.

Впрочем, как пишет The Washington Post, компания Lockheed Martin, которая занимается производством истребителей F-35, не ответила была ли у неё программа по разработке F-52.

Кроме этого, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась комментировать, является ли Дональд Трамп поклонником Call of Duty: Advanced Warfare.