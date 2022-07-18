Цена видеокарт Intel Arc Alchemist составит менее $400, но и производительность их будет далеко не флагманской

Intel умерила ожидания в отношении своего будущего графического процессора Arc A750 Limited Edition. В новом видео представлен краткий обзор устройства с довольно средней производительностью.

Отметим, GPU A750 относится к топовой линейке видеочипов Intel, на что указывает цифра «7» в начале номера. Серии Arc 5 и Arc 3 располагаются ниже Arc 7, и они должны обеспечивать производительность среднего и начального уровня соответственно.

В данном видео представитель Intel Райан Шраут запускает игру Cyberpunk 2077 на ПК с GPU A750. Вместо того чтобы долго показывать игровой процесс, Шраут сразу переходит к анализу производительности. При настройках «высокое качество» и разрешении 2560×1440 точек видеокарта обеспечивает в среднем «чуть меньше» 60 кадров в секунду. Это неплохо, но явно не тот результат, который можно ожидать от представителя топовой линейки.

Если сравнивать новую Arc A750 с видеокартой Nividia GeForce RTX 3060, то решение Intel демонстрирует преимущество в 1,06-1,15 раза в таких играх как Cyberpunk 2077, F1 2021, Control, Borderlands 3 и Fortnite. Но речь идёт об эталонных тестах, и Шраут отмечает, что «производительность Arc не будет выглядеть так во всех играх». Он описывает тест как «прекрасное представление о том, на что способна Arc при правильной настройке игры и разработке программного обеспечения». Теперь нужно дождаться независимых тестов, чтобы проверить, как GPU Arc A750 покажет себя в разных играх и с разными настройками.

Вместе с тем в сети засветился слайд, демонстрирующий политику Intel в отношении ценообразования, энергопотребления и объёма памяти устройств Alchemist. Слайд якобы является частью презентации, предназначенной для тайваньских партнёров Intel. Если верить этому слайду, цена видеокарт Intel Arc Alchemist составит менее $400.

Так, флагманская версия A770 должна стоить от $350 до $390. Это меньше рекомендованной розничной цены GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6600 XT ($399). Модель A750 должна стоить $330, что соответствует цене конкурирующих устройств GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600. Примерно на $100 дешевле будет стоить версия A580, которая должна конкурировать с GeForce RTX 3050. Модель A380 уже поступила в продажу в Китае по цене менее $150, что соответствует её позиции на слайде. Наконец, в начальном сегменте позиционируется модель A310, которая должна стоить немногим менее $100.

Источник: The Verge, techspot