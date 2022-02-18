Twitter добавила возможность закрепления диалогов в личных сообщениях

Обмен сообщениями в Twitter (Direct Message) получил возможность закрепления до шести диалогов в верхней части папки «Входящие». Новая функция теперь доступна на iOS, Android и в веб-версии.

Любые цепочки сообщений, которые вы закрепите, будут помещены в «Закрепленные беседы», а другие — во «Все беседы».

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox. Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ — Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022

Еще в декабре было объявлено, что Twitter приобретает Quill – приложение для обмена сообщениями, ориентированное на совместную работу и общение. Пока нельзя подтвердить, является ли новая функция прямым результатом приобретения.

Ранее Twitter анонсировал включение меток под автоматизированными аккаунтами и постами.