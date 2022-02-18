Новости

Twitter добавила возможность закрепления диалогов в личных сообщениях

Twitter добавила возможность закрепления диалогов в личных сообщениях

Twitter добавила возможность закрепления диалогов в личных сообщениях

Обмен сообщениями в Twitter (Direct Message) получил возможность закрепления до шести диалогов в верхней части папки «Входящие». Новая функция теперь доступна на iOS, Android и в веб-версии.

Любые цепочки сообщений, которые вы закрепите, будут помещены в «Закрепленные беседы», а другие — во «Все беседы».

Еще в декабре было объявлено, что Twitter приобретает Quill – приложение для обмена сообщениями, ориентированное на совместную работу и общение. Пока нельзя подтвердить, является ли новая функция прямым результатом приобретения.

Ранее Twitter анонсировал включение меток под автоматизированными аккаунтами и постами.

Новый безопасный режим Twitter автоматически блокирует аккаунты абьюзеров


Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить