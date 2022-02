Twitter добавила возможность закрепления диалогов в личных сообщениях

Обмен сообщениями в Twitter (Direct Message) получил возможность закрепления до шести диалогов в верхней части папки «Входящие». Новая функция теперь доступна на iOS, Android и в веб-версии.

Любые цепочки сообщений, которые вы закрепите, будут помещены в «Закрепленные беседы», а другие — во «Все беседы».

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022