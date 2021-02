У самолёта Boeing 777-200 загорелся двигатель вскоре после взлёта, полёты таких самолётов приостановлены

У самолёта Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines произошло возгорание одного из двигателей вскоре после взлёта из международного аэропорта Денвера. Рейс UA328 направлялся в Гонолулу, но из-за инцидента пилоты вынуждены были передать сигнал бедствия в авиадиспетчерскую службу и вернуться в аэропорт вылета. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на борту самолёта находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал.

Происшествие было запечатлено на множестве фотографий и видео. Пассажиры поделились роликом, в котором из иллюминатора видно, что правый двигатель с разрушенным внешним кожухом охвачен пламенем и испускает дым.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021