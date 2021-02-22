У самолёта Boeing 777-200 загорелся двигатель вскоре после взлёта, полёты таких самолётов приостановлены

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У самолёта Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines произошло возгорание одного из двигателей вскоре после взлёта из международного аэропорта Денвера. Рейс UA328 направлялся в Гонолулу, но из-за инцидента пилоты вынуждены были передать сигнал бедствия в авиадиспетчерскую службу и вернуться в аэропорт вылета. По данным Федерального управления гражданской авиации США, на борту самолёта находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал.

Происшествие было запечатлено на множестве фотографий и видео. Пассажиры поделились роликом, в котором из иллюминатора видно, что правый двигатель с разрушенным внешним кожухом охвачен пламенем и испускает дым.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

Автомобильный видеорегистратор также запечатлел момент предполагаемого момента взрыва двигателя самолёта Boeing 777-200.

Кроме того, было много сообщений о падениях обломков обшивки и элементов двигателя в окрестностях траектории полёта самолёта. Пока нет сообщений о том, что кто-то получил травмы или ранения в результате падения этих обломков, хотя некоторое имущество пострадало. Местные власти просят жителей поблизости от места инцидента проверить их собственность на наличие каких-либо частей двигателя.

Pedestrians filmed the falling engine parts impacting the nearby soccer field. @BAREESTHETICSCO pic.twitter.com/YYPdrpqP5Z — JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2021

Фотограф Хайден Смит (автор заглавной фотографии) сделал серию снимков самолёта Boeing 777-200 в воздухе, которые позволяют видеть повреждённый двигатель и шлейф дыма за ним. Он разместил фотографии в сервисе Dropbox.

Отказы двигателя случаются редко. Современные самолёты спроектированы таким образом, что они могут оставаться в воздухе в течение длительного времени и безопасно приземляться только с одним работающим двигателем.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США проведут расследование причин поломки двигателя рейса UA328. По предварительным данным, сломались две лопасти турбины в двигателе №2.

Вместе с тем, после данного инцидента авиакомпании в Японии и США приостановили использование десятков самолётов Boeing 777. Согласно продолжающемуся расследованию Национального совета по безопасности на транспорте, сломались две лопасти турбины в двигателе №2 самолёта Boeing 777-200.

Федеральное управление гражданской авиации США издало директиву, которая требует «немедленных или усиленных проверок самолётов Boeing 777, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000». Администрация отметила, что в дальнейшем ситуация может привести к снятию с эксплуатации самолётов. Компания Boeing также призвала авиакомпании приостановить полёты самолётов, оснащённых этими двигателями.

«Мы изучили все доступные данные о безопасности полётов после вчерашнего инцидента», — говорится в заявлении администратора Федерального управления гражданской авиации США Стива Диксона. «Основываясь на первоначальной информации, мы пришли к выводу, что следует увеличить интервалы проверки полых лопастей турбины, которые являются уникальными для этой модели двигателя, используемого исключительно на самолётах Boeing 777».

Авиакомпания United Airlines заявила, что добровольно приостановила эксплуатацию 24 самолётов Boeing 777, которые используют двигатели Pratt & Whitney серии 4000. Компания ожидает, что «неудобства возникнут лишь у небольшого количества клиентов». Управление гражданской авиации Японии предписало авиакомпаниям Japan Airlines и All Nippon Airways снять с эксплуатации их самолёты с такими же двигателями. По данным Reuters, у Japan Airlines насчитывается 14 таких самолётов, у All Nippon Airways – 19.

Источник: The Verge 1, 2