Ubisoft огласила полный список из 100+ игр подписочного сервиса Uplay+

На недавней игровой выставке E3 2019 компания Ubisoft анонсировала игровой подписочный сервис Uplay+ для ПК, выступающий прямым конкурентом службам EA Origin Access и Microsoft Xbox Game Pass. Тогда нам пообещали, что на старте по подписке будет доступно более сотни игр, но подробностей не раскрыли. И вот сейчас Ubisoft устранила этот пробел, опубликовав полный список игр, которые будут доступны в рамках подписки Uplay+.

Среди самых крупных предложений можно выделить полную серию игр Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia и Rayman, а также полную коллекцию франшиз Tom Clancy, Splinter Cell, Ghost Recon и Rainbow Six. Есть в этом списке и новые проекты, включая Far Cry: New Dawn, Trials Rising и Tom Clancy’s The Division 2. Причем это будут премиальные версии игр со всеми дополнениями и эксклюзивным контентом. В общей сложности в Uplay+ будет представлено больше 40 премиум-изданий игр. Кроме того, будущие проекты Ubisoft, тот же Watch Dogs: Legion, например, появятся в библиотеке Uplay+ за несколько дней или в день релиза.

Сервис Uplay+, который будет совместим с потоковым облачным сервисом Google Stadia, запускается 3 сентября, стоимость подписки для Европы — 15 евро. Как обычно, в зависимости от региона цена будет отличаться. До 15 августа все желающие могут оформить бесплатный пробный период, который пройдет с 3 по 30 сентября.

Ниже приводим полный список игр, которые будут доступны в библиотеке Uplay+ на старте:

Anno 1800 — Deluxe Edition

Anno 2205 — Ultimate Edition

Assassin’s Creed — Director’s Cut

Assassin’s Creed Brotherhood — Deluxe Edition

Assassin’s Creed Chronicles — China

Assassin’s Creed Chronicles — India

Assassin’s Creed Chronicles — Russia

Assassin’s Creed Freedom Cry — Standalone Edition

Assassin’s Creed II — Deluxe Edition

Assassin’s Creed III + Liberation Remastered

Assassin’s Creed IV Black Flag — Gold Edition

Assassin’s Creed Odyssey — Ultimate Edition

Assassin’s Creed Origins — Gold Edition

Assassin’s Creed Origins — Discovery Tour

Assassin’s Creed Revelations — Standard Edition

Assassin’s Creed Rogue — Deluxe Edition

Assassin’s Creed Syndicate — Gold Edition

Assassin’s Creed Unity — Standard Edition

Beyond Good and Evil

Brothers in Arms: Earned In Blood

Brothers in Arms: Hells Highway

Brothers in Arms: Road to Hill 30

Child of Light

Cold Fear

Far Cry 2 — Fortune’s Edition

Far Cry 3 — Blood Dragon (отдельно)

Far Cry 3 — Deluxe Edition

Far Cry 4 — Gold Edition

Far Cry 5 — Gold Edition

Far Cry New Dawn — Deluxe Edition

Far Cry Primal — Digital Apex Edition

Flashback Origin

For Honor — Marching Fire Edition

From Dust

Gods & Monsters (скоро)

I Am Alive

Imperialism

Imperialism 2

Might and Magic IX

Might and Magic VII — For Blood And Honor

Might and Magic VIII — Day of the Destroyer

Might and Magic X Legacy — Deluxe Edition

Might and Magic: Heroes II — Gold Edition

Might and Magic: Heroes III — Complete Edition

Might and Magic: Heroes V — Standard Edition

Might and Magic: Heroes VI — Gold Edition

Might and Magic: Heroes VI — Shades of Darkness

Might and Magic: Heroes VII — Deluxe Edition

Might and Magic: Heroes VII — Trial by Fire

Monopoly Plus

Ode

Panzer General 2

Panzer General 3D assault

POD Gold

Prince of Persia (2008)

Prince of Persia: The Forgotten Sands — Deluxe Edition

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Two Thrones

Prince of Persia: Warrior Within

Rayman 2

Rayman 3

Rayman Forever

Rayman Legends

Rayman Origins

Rayman Raving Rabbids

Silent Hunter 2

Silent Hunter 3

Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific — Gold Edition

Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic — Gold Edition

South Park: The Fractured but Whole — Gold Edition

South Park: The Stick of Truth — Standard Edition

Speed Buster

Starlink — Digital Deluxe Starter Kit

Steep — X Games Gold Edition

The Crew — Ultimate Edition

The Crew 2 — Gold Edition

The Settlers 1 — History Edition

The Settlers 2 — History Edition

The Settlers 3 — History Edition

The Settlers 4 — History Edition

The Settlers 5: Heritage of the Kings — History Edition

The Settlers 6: Rise of an Empire — History Edition

The Settlers 7: Paths to a Kingdom — History Edition

Tom Clancy’s EndWar

Tom Clancy’s Ghost Recon

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier — Deluxe Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands — Ultimate Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Gold Edition (скоро)

Tom Clancy’s Rainbow Six — Standard Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six 3 — Gold Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege — Ultimate Year Four Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas II

Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine (скоро)

Tom Clancy’s Splinter Cell

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist — Deluxe Edition

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction — Deluxe Edition

Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent

Tom Clancy’s The Division — Gold Edition

Tom Clancy’s The Division 2 — Ultimate Edition

Trackmania Turbo

Transference — Uplay

Trials Evolution — Gold Edition

Trials Fusion — Standard Edition

Trials Rising — Gold Edition

Uno

Valiant Hearts

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry 2

Watch Dogs — Complete Edition

Watch Dogs 2 — Gold Edition

Watch Dogs Legion Ultimate Edition (скоро)

World In Conflict — Complete Edition

Zombi

Источник: Ubisoft