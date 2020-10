Ubisoft в условиях пандемии COVID-19 смогла улучшить финансовые показатели, но релиз Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine пришлось отложить

В то время как пандемия COVID-19 негативно влияет на некоторые виды бизнеса, например, сферу туризма и авиаперевозок, в направлениях, связанных с домашними развлечениями, наблюдается небывалый всплеск продаж. Об этом свидетельствуют данные финансового отчёта компании Ubisoft по итогам работы в первом полугодии фискального 2021 года.

В связи с тем, что из-за пандемии люди вынуждены больше времени проводить дома и искать себе развлечения, увеличилось количество заказов игр. В первом квартале фискального 2021 года Ubisoft уже получила рекордную для себя прибыль. Второй квартал оказался столь же успешным.

На протяжении второго квартала сумма чистых заказов составила €344,7 млн, а за всё первое полугодие – €710 млн. Это существенный прирост по сравнению результатом аналогичного периода предыдущего года (€661,1 млн). Важным показателем успешного первого полугодия также является большая операционная маржа. В отчётном периоде она достигла уровня 15%, и это является рекордом для компании. Причиной тому стали высокие объёмы продаж игр, в том числе более старых проектов Ubisoft. Кроме того, росту операционной маржи способствовали уменьшенные маркетинговые расходы и снижение расходов на разработку.

Однако нельзя сказать, что пандемия COVID-19 оказала только положительное влияние на бизнес Ubisoft. Негативное влияние также имеется. Оно проявляется в том, что многие сотрудники компании вынуждены работать из дома, это породило «производственные проблемы». Следствием этого стал перенос сроков выхода двух новых проектов компании: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine. Релиз Far Cry 6 изначально планировался на февраль 2021-го. Тепер игра ожидается после 1 апреля. По Rainbow Six Quarantine обновлений нет уже пару месяцев.

Источник: wccftech