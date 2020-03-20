Українська містобудівна стратегія «Острів» з’явилась в Дочасному доступі Steam та GOG





Амбітна українська містобудівна стратегія «Острів», інтерв’ю з розробником якої ми свого часу публікували, нарешті з’явилась на сервісах цифрової дистрибуції ігор Steam та GOG.

19 бер 2020 р. економічна стратегія «Острів», присвячена розвитку українського поселення XVII століття, розробкою якої наразі займається вже не одна, а чотири людини, з’явилась в Дочасному доступі сервісів Steam та GOG. Вартість гри для українців становить 329 грн. та $12,49 в Steam та GOG відповідно. Ті користувачі, що придбали гру на сайті розробника, отримають ключі для обраного сервісу. Як і раніше «Острів» підтримує лише дві мови – англійську та українську.

Поточна версія гри, а це так звана Alpha 3, що вийшла днями, містить 31 будівлю, 4 карти, детальне землеробство та тваринництво з ротацією культур та керуванням поголів’я, моделювання доріг, динамічну зміну пір року, базову торгівлю та інші речі.

Повна версія гри буде мати сюжетну кампанію, більше ланцюгів виробництва, більше статистики, покращену торгівлю (морські та річкові торгівельні шляхи, перемовини, знижки та таке ін.), освіту, релігію, розваги, злочинність та правосуддя, більше типів житла, більше типів мостів, бруковані дороги, сади, більше типів рослинних культур, покращену графіку та оптимізацію для більших міст, підтримка Linux та, можливо, Mac, більше погодних ефектів, котів та собак, вплив досвіду робітників, обмін досвідом, здібності керівників, більше функцій міської ради (радники, укази, керування персоналом), більше карт із різними типами ландшафтів, підтримку модів (редактор карт, редактор будівель) та багато іншого.

На жаль, харків’янин Євген, який керує розробкою «Острова», все ще не в змозі назвати хоч би приблизну дату виходу гри. «Острів» перебуватиме в Дочасному доступі так довго, як того будуть вимагати амбіції її автора.