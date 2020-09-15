Українська Вікіпедія вийшла на 17 місце за кількістю статей серед 303 мовних розділів





Вночі, 15 вересня 2020 року, українська Вікіпедія піднялася на одну сходинку вище за кількістю статей, обійшовши португальську, та посіла 17 місце серед 303 мовних розділів.

Обійти португальський розділ за кількістю вдалося після появи статті Ігнатович Єлизавета Олександрівна, що стала статтею № 1043448. Станом на 10:00 15.09.2020 в українській Вікіпедії вже було 1043469 статей, у португальській — 1043405.

Переможну статтю створив Ігор Заставенко. Ігор у Вікіпедії уже майже 15 років, за цей час створив понад 7 тисяч статей і зробив понад 100 тисяч редагувань. Серед основних інтересів — статті про населені пункти України, видатних діячів XX століття, військовиків тощо. Ігор закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони. Зараз мешкає у Києві, працює приватним підприємцем. Він також є членом ГО «Вікімедіа Україна».

«Дописую до Вікіпедії українською мовою, бо це рідна для мене мова. І думаю, що українці так і мають робити. Для мене це є хоббі, тут нема ні політичної цензури, нема “водички”. Мені такий стиль викладу матеріалу імпонує», — розповідає вікіпедист.

Мільйона статей українська Вікіпедія досягла 23 березня 2020 року. Відтоді, за п’ять із половиною місяців дописувачі-волонтери створили ще понад 43 тисячі статей.

Португальська Вікіпедія була створена на три роки раніше, ніж українська — у червні 2001 року. Загалом у португальській Вікіпедії зробили хоча б одне редагування понад 580 тисяч користувачів (проти 122 тисяч в українській), з них були активними останнього місяця близько 6 тисяч (2,8 тисяч в українській). Натомість, обидві Вікіпедії мають приблизно рівну кількість активних дописувачів (мають понад 100 редагувань): від 250 до 300 на місяць, при тому, що носіїв португальської вшестеро більше, ніж української.

Через 8 років з моменту створення португальська Вікіпедія досягла півмільйона статей, а у 2018 році була написана мільйонна стаття. В українському мовному розділі ці дві віхи припадають на 2014 рік і березень цього року відповідно. З початку 2020 року португальський мовний розділ переглянули понад 3,5 млрд разів, проти близько 950 млн переглядів для української Вікіпедії.

В українській Вікіпедії понад 6,5 тисяч статей тематично стосуються Португалії, 5,2 тисячі — Бразилії, та ще майже 1,8 тисячі про інші португаломовні країни. У Вікіпедії португальською мовою близько 2,2 тисяч статей, дотичних до України. Найпопулярніша стаття про Україну в португальській Вікіпедії — про бразильську письменницю родом з Поділля Кларису Ліспектор.

«Вікіпедію створюють волонтери. Стати дописувачем і допомагати поширювати вільні знання українською мовою може кожен охочий. Акції і проєкти, які проводить громадська організація «Вікімедіа Україна», покликані залучати нових авторів та мотивувати тих, що вже входять до вікіспільноти», — пояснює Анна Хроболова, менеджерка проєктів «Вікімедіа Україна».

На позицію вище від української Вікіпедії розташувалася арабська, маючи на понад 20 тисяч статей більше. Найбільшою залишається англійська Вікіпедія із понад 6,1 мільйона статей.

Джерело: Вікімедіа Україна