В Беларуси запустили базовую станцию мобильной связи на солнечных батареях

Мобильный оператор velcom построил первую в Беларуси базовую станцию связи, работающую на солнечной энергии. Базовую станцию установили в Любанском районе Минской области, рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, а отсутствие электросетей компенсировали гибридной электростанцией, включающей в себя солнечные панели, аккумуляторы и дизель-генератор.

Базовая станция поддерживает стандарты GSM и 3G (UMTS-900), благодаря чему сможет обеспечить не только связью, но и скоростным интернетом жителей близлежащих населенных пунктов. «Солнечная» базовая станция будет работать автономно – за большинство процессов отвечает компьютер, а за периметром будут наблюдать камеры видеонаблюдения и датчики движения, а также сигнализация, которая сработает при попытке проникновения.

Рядом с мачтой связи закреплены 54 солнечные панели общей площадью 77 кв.м, которые суммарно выдают до 14 киловатт электроэнергии. Солнечные батареи генерируют постоянный ток напряжением 216 вольт, который трансформируется до 54 вольт и подается на оборудование базовой станции.

Так же солнечная энергия используется и для зарядки промышленных литий-ионных аккумуляторов, благодаря им мачта связи сможет работать в ночное время и пасмурную погоду. Без дополнительной подзарядки они смогут питать базовую станцию в течение восьми часов. Зимой при дефиците солнечного света будет автоматически включаться резервная дизель-электростанция, в остальные сезоны года вышка мобильной связи сможет обходиться исключительно возобновляемой энергией от солнечных батарей.

Источник: velcom