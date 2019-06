В КГГА заявили, что создатели сериала «Чернобыль» хотят приехать на ЧАЭС и снять «6 серию» в виде документалки о жизни Зоны. Крэйг Мазин ответил, что это неправда

На facebook-странице Управления туризма Киевской городской государственной администрации появилась информация, что создатели мини-сериала «Чернобыль» от HBO рассматривают возможность приехать на ЧАЭС и снять «шестую серию» сериала.

При этом речь не идет о продолжении художественной линии сериала, авторы якобы хотят дополнить свой проект документальным фильмом о том, как сейчас живет Чернобыльская зона. Съемочная группа сможет снять живые кадры ЧАЭС, Припяти и Зоны отчуждения, а также взять интервью у реальных участников Ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атономной электростанции.

Отметим, что на прямой вопрос об этой ситуации в twitter шоураннер проекта Крэйг Мазин ответил лаконично: «Это неправда»:

Ранее мы сообщали, что сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум — количество посетителей Зоны отчуждения выросло на 30-40%, а в КГГА собираются запустить комплексный тур по местам его съемок. Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в Зону отчуждения. Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль.

Крэйг Мазин прокомментировал и эту ситуацию, напомнив, что там произошла ужасная трагедия и призвав с уважением относиться к тем, кто пострадал во время и после аварии:

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 июня 2019 г.