В КГГА заявили, что создатели сериала «Чернобыль» хотят приехать на ЧАЭС и снять «6 серию» в виде документалки о жизни Зоны. Крэйг Мазин ответил, что это неправда

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На facebook-странице Управления туризма Киевской городской государственной администрации появилась информация, что создатели мини-сериала «Чернобыль» от HBO рассматривают возможность приехать на ЧАЭС и снять «шестую серию» сериала.

При этом речь не идет о продолжении художественной линии сериала, авторы якобы хотят дополнить свой проект документальным фильмом о том, как сейчас живет Чернобыльская зона. Съемочная группа сможет снять живые кадры ЧАЭС, Припяти и Зоны отчуждения, а также взять интервью у реальных участников Ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атономной электростанции.

«Интересный факт, о котором мы узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, который принимал участие в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС) — создатели мини-сериала «Чернобыль» обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльской зоны чтобы снять 6 эпизод — документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона через 30+ лет после катастрофы и взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС» — отметили в Управлении туризма КГГА.

Отметим, что на прямой вопрос об этой ситуации в twitter шоураннер проекта Крэйг Мазин ответил лаконично: «Это неправда»:

Not true. — Craig Mazin (@clmazin) 11 июня 2019 г.

Ранее мы сообщали, что сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум — количество посетителей Зоны отчуждения выросло на 30-40%, а в КГГА собираются запустить комплексный тур по местам его съемок. Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в Зону отчуждения. Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль.

Крэйг Мазин прокомментировал и эту ситуацию, напомнив, что там произошла ужасная трагедия и призвав с уважением относиться к тем, кто пострадал во время и после аварии:

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around. If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) 11 июня 2019 г.

Напомним, что пятисерийный сериал «Чернобыль» выходил на канале HBO с 6 мая по 3 июня 2019 года. В данный момент сериал о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году занимает первое место в мировом рейтинге лучших сериалов на IMDb со средней оценкой 9,6 балла (последняя серия набрала 9,9 балла).

Источник: КГГА