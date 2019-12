В новом внедорожнике Cadillac Escalade будет использоваться изогнутый 38-дюймовый OLED-экран с 8K-разрешением

Американский автопроизводитель Cadillac, входящий в состав корпорации General Motors, анонсировал появление в полноразмерном внедорожнике Escalade 2021 модельного года уникального изогнутого OLED-дисплея с диагональю более 38 дюймов.

По информации компании, экран подобного типа и размера будет впервые использован в автомобильной индустрии. Разрешение панели не указывается, однако производитель заверяет, что плотность пикселей будет вдвое выше, чем у 4K-телевизоров. При этом благодаря использованию OLED-матрицы изображение должно отличаться, богатой цветовой гаммой, точной цветопередачей и глубоким черным цветом.

Straight lines are so last year. Introducing the first curved OLED in the industry, with over 38” diagonal of total display on the 2021 #Cadillac #Escalade. First look February 2020, available late 2020. pic.twitter.com/AoW4SvXhYA

