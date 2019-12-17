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В новом внедорожнике Cadillac Escalade будет использоваться изогнутый 38-дюймовый OLED-экран с 8K-разрешением

В новом внедорожнике Cadillac Escalade будет использоваться изогнутый 38-дюймовый OLED-экран с 8K-разрешением

В новом внедорожнике Cadillac Escalade будет использоваться изогнутый 38-дюймовый OLED-экран с 8K-разрешением


Американский автопроизводитель Cadillac, входящий в состав корпорации General Motors, анонсировал появление в полноразмерном внедорожнике Escalade 2021 модельного года уникального изогнутого OLED-дисплея с диагональю более 38 дюймов.

По информации компании, экран подобного типа и размера будет впервые использован в автомобильной индустрии. Разрешение панели не указывается, однако производитель заверяет, что плотность пикселей будет вдвое выше, чем у 4K-телевизоров. При этом благодаря использованию OLED-матрицы изображение должно отличаться, богатой цветовой гаммой, точной цветопередачей и глубоким черным цветом.

Как видно по небольшому видеотизеру, 38-дюймовая панель будет установлена на месте основного экрана, при это благодаря солидным размерам, изображение без труда сможет рассмотреть и передний пассажир.

Официальный анонс нового Cadillac Escalade состоится 4 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. Текущее поколение удерживает лидерские позиции в классе полноразмерных внедорожников класса люкс — только за третий квартал текущего года по всему миру было продано более 30 тыс. экземпляров, а в США Escalade занимает 25% сегмента full-size luxury SUV.

Источник: Engadget

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