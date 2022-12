В NVIDIA GeForce Experience появилась украинская локализация

Компания NVIDIA выпустила новую версию программного обеспечения GeForce Experience 3.26.0.160, в которой появился украинский вариант интерфейса. Его можно выбрать через меню настроек. К сожалению, ещё не все элементы интерфейса переведены на украинский язык.

Вместе с тем в новой версии NVIDIA GeForce Experience 3.26.0.160 есть и другие нововведения. В частности, добавлена полная поддержка Portal with RTX – бесплатного дополнения для всех владельцев игры Portal. Эта поддержка подразумевает использование Shadowplay для записи лучших игровых моментов, графические настройки для оптимальной производительности и качества графики, драйверы Game Ready Drivers.

Дополнительно новая версия ПО предлагает новые возможности записи видео в 8K HDR при 60 к/с с Shadowplay для видеокарт серии RTX 40. Кроме того, были исправлены обнаруженные ошибки и добавлена поддержка оптимальных настроек графики для 51 новой игры, в том числе:

Battle Teams 2, Captain of Industry, Century: Age of Ashes, режиссерская версия Death Stranding, Dinkum, Dolmen, Dread Hunger, Dune: Spice Wars, Dying Light 2 Stay Human, ELDEN RING, ELEX II, Evil Dead: The Game, Expeditions: Rome, EZ2ON REBOOT: R, F1 22, FINAL FANTASY VII REMAKE, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, GhostWire: Tokyo, God of War, Grid Legends, Hell Pie, Hydroneer, LEAP, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Martha is Dead, Monster Hunter Rise, Mortal Online 2, My Time At Sandrock, Nightmare Breaker, No Man’s Sky, Paradise Killer, Poppy Playtime, Post Scriptum, PowerWash Simulator, Propnight, Shadow Warrior 3, Sifu, Sniper Elite 5, Starship Troopers — Terran Command, STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, Stray, The Anacrusis, The Cycle: Frontier, The Planet Crafter, Tiny Tina’s Wonderlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Total War: WARHAMMER III, V Rising, Vampire: The Masquerade — Swansong, Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters, Warstride Challenges.

Загрузить последнюю версию NVIDIA GeForce Experience 3.26.0.160 можно с официального сайта компании по следующему адресу.