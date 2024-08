В Нью-Йорке запустили дроны для оповещения о катастрофах, но они «кричат» на непонятном испанском

Новая система предупреждения в Нью-Йорке должна была бы оповещать жителей об опасных ситуациях, но в языковых настройках дронов что-то пошло не так.

В частности в среду, во время предупреждения о шторме, дроны использовали английский и испанский — причем последний не могли понять даже носители, о чем написала одна из жительниц города в Twitter.

As a Spanish speaker, I can confidently say that this is incomprehensible. The city couldn’t find a single person who spoke Spanish to deliver this alert? https://t.co/uI9ERCuDmV

— Josefa Velásquez (@J__Velasquez) August 6, 2024