В Нью-Йорке запустили дроны для оповещения о катастрофах, но они «кричат» на непонятном испанском

Новая система предупреждения в Нью-Йорке должна была бы оповещать жителей об опасных ситуациях, но в языковых настройках дронов что-то пошло не так.

В частности в среду, во время предупреждения о шторме, дроны использовали английский и испанский — причем последний не могли понять даже носители, о чем написала одна из жительниц города в Twitter.

As a Spanish speaker, I can confidently say that this is incomprehensible. The city couldn’t find a single person who spoke Spanish to deliver this alert? https://t.co/uI9ERCuDmV — Josefa Velásquez (@J__Velasquez) August 6, 2024

Казалось, что роботизированный голос читает как человек, который впервые в жизни увидел текст на испанском. И ситуация могла бы показаться смешной, если бы дроны объявляли, например, рекламное сообщение, однако их главная задача — оповещать людей об опасности и в некоторых случаях об эвакуации.

Зак Искол, комиссар отдела Управления чрезвычайными ситуациями Нью-Йорка, в ответе к сообщению на X признал ошибку:

Онлайн-курс "Акторська майстерність" від Skvot. Для тих, хто хоче прокачати свої скіли, впевнено почуватись в кадрі та знімати рекламні інтеграції з першого дубля.Практична база, портфоліо, фідбек та наставництво від професійної акторки. Про курс

«Очень горжусь работой, которую проделала наша команда по подготовке к этому шторму, но этой ситуации не должно было произойти, и мы позаботимся о том, чтобы она не повторялась», — написал Искол.

Впервые о новой беспилотной системе оповещения сообщила New York Times во вторник. В городе их запустили около 13:00, чтобы жители имели время подготовиться к сильной буре. Идея запуска дронов принадлежала мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу — так же он ранее запустил робота-охранника, который патрулировал станцию метро Times Square, и противоречивого «Spot Robot», также известный как «Digidog», для Департамента полиции Нью-Йорка.

Источник: Engadget

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.