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В работе Telegram в Украине и Европе произошел сбой

В работе Telegram в Украине и Европе произошел сбой

В работе Telegram в Украине и Европе произошел сбой


Днем 16 декабря произошел сбой в работе мессенджера Telegram Павла Дурова. Проблемы с подключением наблюдаются в приложении и веб-версии мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Обновлено [15:33]: Компания подтвердила сбой в работе для пользователей в Европе и на Ближнем Востоке. Команда Telegram выясняет причины сбоя и обещает устранить его в ближайшее время.

Обновлено [15:41]: Примерно через полчаса после сбоя Telegram начал возвращаться к нормальной работе, но некоторые пользователи все еще могут испытывать проблемы с подключением.

Обновлено [16:33]: Разработчики сообщили о восстановлении работы Telegram, не уточнив, что именно стало причиной сбоя.

Первые жалобы на неполадки от пользователей начали поступать примерно в 15:00.

В работе Telegram в Украине и Европе произошел сбой

Наибольшие проблемы с доступом испытывают пользователи из Украины и западной Европы.

Причины сбоя пока неизвестны. Официальных комментариев со стороны руководства мессенджера пока не поступало.

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