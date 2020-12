В работе Telegram в Украине и Европе произошел сбой

Днем 16 декабря произошел сбой в работе мессенджера Telegram Павла Дурова. Проблемы с подключением наблюдаются в приложении и веб-версии мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Обновлено [15:33]: Компания подтвердила сбой в работе для пользователей в Европе и на Ближнем Востоке. Команда Telegram выясняет причины сбоя и обещает устранить его в ближайшее время.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!

Обновлено [15:41]: Примерно через полчаса после сбоя Telegram начал возвращаться к нормальной работе, но некоторые пользователи все еще могут испытывать проблемы с подключением.

Обновлено [16:33]: Разработчики сообщили о восстановлении работы Telegram, не уточнив, что именно стало причиной сбоя.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5

— Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020