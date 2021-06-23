В сервіс «Мобільна безпека» від Київстар додали «Сімейний трекер», тепер він дозволяє захистити не тільки смартфони, але й близьких





Сервіс Radarme та Київстар «Мобільна безпека», який допомогає повернути втрачений ґаджет, став більш функціональним. Відтепер він дозволяє захистити не тільки смартфони, але й потурбуватися про близьких та рідних. Як і раніше з мобільним додатком для iOS та Android, у разі втрати телефона, власник може знайти його, або ж отримати компенсацію від 3500 до 7000 грн.

Із появою функції «Сімейний трекер» у мобільному додатку, «Мобільна безпека» з’явились такі можливості:

Відстежувати місцезнаходження смартфона чи близької людини в реальному часі та оперативно реагувати у випадку потенційної небезпеки;

Створювати різні групи користувачів (наприклад, «Діти», «Батьки»);

Відмічати на карті індивідуальні геозони, актуальні для кожної з груп (наприклад, для групи «Діти» — школа, дім, спортивна секція; для групи «Батьки» — ЖКГ, аптека, ринок);

Відмічати на карті «червоні» зони (наприклад, для групи «Діти»: озеро, покинуті будівлі; для групи «Батьки»: лікарня);

Отримувати сповіщення, якщо користувач зайшов чи вийшов зі створеної зони;

Керувати рівнями доступу для різних учасників.

Також мобільний додаток дозволяє віддалено блокувати телефон, видаляти особисті дані, в тому числі фото, включати сирену та вмикати через особистий web-кабінет або, подзвонивши на лінію підтримки 24/7, GPS-пошук. У разі втрати ґаджету, “Мобільна безпека” забезпечує сервіс повернення за винагороду та доставку кур’єром власнику втраченого гаджету.

Лише за минулий рік завдяки сервісу власникам повернули більш ніж 1 тис телефонів, компенсації за безповоротно втрачені пристрої склали близько 1 млн грн. За час роботи сервісу встановили мобільний додаток та скористалися послугою 160 тисяч абонентів.

Сума компенсації в рамках послуги «Мобільна безпека» залежить від обраного тарифу «Захист» чи «Захист+». Вартість послуги з тарифом «Захист» становить 10,5 грн/тижд., а «Захист+» – 14 грн/тижд. Користувачі можуть також придбати річний захист для мобільного за 219 грн. Наприклад, користувачі тарифу «Захист», що мають девайси з операційною системою Android/iOS, отримуватимуть 3500 грн компенсації, а якщо користувач обрав тариф «Захист+», то одержить 7000 грн., в разі безнадійної втрати.

Київстар зазначив, що втрата мобільного телефона небезпечна тим, що, крім самого пристрою до чужих рук можуть потрапити і персональні дані користувача, в тому числі і SIM-карта, до якої прив’язані рахунки в фінансових установах.

Саме тому абонентам рекомендовано дотримуватися обов’язкових правил кібергігієни та встановлювати надійний пароль на телефон та сім-картку. У випадку втрати телефона, щоб особисті дані не потрапили до чужинців, користувачі «Мобільної безпеки» можуть видалити інформацію з телефона дистанційно. Ті, хто не користуються послугою, мають зателефонувати до мобільного оператора та заблокувати картку. Щоб зловмисники не перевипустили сім-карту, її краще зареєструвати на паспорт або укласти контракт з оператором.

Джерело: Київстар