Новости Устройства 24.08.2023 в 16:21

«В среднем на 3% быстрее предшественников» – MSI о чипах Intel Raptor Lake-S Refresh

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Юрій Орос

Автор новин

Intel готовится к анонсу 14 поколения своих процессоров Core где-то через месяц, однако MSI раскрыла немало подробностей, случайно опубликовав видео в своем YouTube-канале раньше срока (уже недоступно для просмотра).

Видео касается материнских плат от MSI на чипсете Intel 700, передає Videocardz. Интерес представляют два слайда. Процессоры Intel Core 14-го поколения не будут иметь серьезных обновлений количества ядер. Лишь один из будущих ЦП серии K претерпит изменения в своей гибридной конфигурации Performance и Efficient. Core i7-14700K получает 12 эффективных ядер, по сравнению с 8 эффективными ядрами Core i7-13700K.

«В среднем на 3% быстрее предшественников» – MSI о чипах Intel Raptor Lake-S Refresh

MSI также подтвердила, что Core i9-14900K будет использовать ту же конфигурацию 8P+16E (8 производительных и 16 энергоэффективных ядер). Это также касается Core i5-14600K с конфигурацией 6P+8E. Стоит добавить, что в следующем месяце Intel планирует выпустить только процессоры серий K и KF, а остальные модели появятся в начале следующего года.

«В среднем на 3% быстрее предшественников» – MSI о чипах Intel Raptor Lake-S Refresh

Новая серия будет использовать тот же техпроцесс Intel 7 и обеспечивать поддержку только более высокой частоты DDR5. Утечка подтверждает, что средний процессор Intel 14-го поколения на 3% быстрее по сравнению с серией текущего поколения. Главное обновление у процессора Core i7-14700K, который благодаря дополнительным ядрам получит на 17% большую производительность в многопоточном режиме (MT).

Intel Core 14-го поколения – модельный ряд и все известные характеристики на этот момент

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