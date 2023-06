В Steam стартовал летний фестиваль новинок, на котором можно опробовать демоверсии сотен игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался июньский Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Во время этого события пользователи смогут опробовать будущие новинки как от разработчиков-новичков, так и известных ветеранов. Также будут доступны для просмотра трансляции и сессии общения с разработчиками.

We’re back with the June 2023 Edition of Next Fest! From now until June 26, check out upcoming games of all genres and find some titles to wishlist! With demos galore and livestreams with the devs, now is the perfect time to check out what’s coming up on Steam.#SteamNextFest pic.twitter.com/g5tb5lvfGr

