Новости Игры 20.06.2023 в 09:47

В Steam стартовал летний фестиваль новинок, на котором можно опробовать демоверсии сотен игр

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался июньский Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Во время этого события пользователи смогут опробовать будущие новинки как от разработчиков-новичков, так и известных ветеранов. Также будут доступны для просмотра трансляции и сессии общения с разработчиками.

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При проведении Steam Next Fest в сервисе будут доступны сотни демо-версий будущих игр всех жанров от команд со всего мира. Заинтересованные пользователи могут сыграть в эти невыпущенные игры бесплатно. Если понравится демо-версия, игру можно добавить в список желаемого, чтобы узнать о ее официальном выпуске. На главной странице Фестиваля новинок доступна группировка по жанрам. Также есть отдельная индивидуальная подборка проектов, которые могут быть интересны пользователю с учетом имеющейся библиотеки игр. Кроме того, есть возможность выбрать интересные игры с помощью фильтров.

В течение недели будут проходить трансляции и чаты с разработчиками. В большинстве случаев во время трансляции сами разработчики играют в свою игру и отвечают на вопросы зрителей. Расписание всех трансляций доступно на главной странице Steam Next Fest.

Фестиваль новинок Steam 2023 продлится до 20:00 26 июня по Киевскому времени.


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