В Steam стартовал летний фестиваль новинок, на котором можно опробовать демоверсии сотен игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался июньский Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Во время этого события пользователи смогут опробовать будущие новинки как от разработчиков-новичков, так и известных ветеранов. Также будут доступны для просмотра трансляции и сессии общения с разработчиками.

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We’re back with the June 2023 Edition of Next Fest! From now until June 26, check out upcoming games of all genres and find some titles to wishlist! With demos galore and livestreams with the devs, now is the perfect time to check out what’s coming up on Steam.#SteamNextFest pic.twitter.com/g5tb5lvfGr — Steam (@Steam) June 19, 2023

При проведении Steam Next Fest в сервисе будут доступны сотни демо-версий будущих игр всех жанров от команд со всего мира. Заинтересованные пользователи могут сыграть в эти невыпущенные игры бесплатно. Если понравится демо-версия, игру можно добавить в список желаемого, чтобы узнать о ее официальном выпуске. На главной странице Фестиваля новинок доступна группировка по жанрам. Также есть отдельная индивидуальная подборка проектов, которые могут быть интересны пользователю с учетом имеющейся библиотеки игр. Кроме того, есть возможность выбрать интересные игры с помощью фильтров.

В течение недели будут проходить трансляции и чаты с разработчиками. В большинстве случаев во время трансляции сами разработчики играют в свою игру и отвечают на вопросы зрителей. Расписание всех трансляций доступно на главной странице Steam Next Fest.

Фестиваль новинок Steam 2023 продлится до 20:00 26 июня по Киевскому времени.