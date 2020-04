В The Elder Scrolls Online можно играть бесплатно до 13 апреля, также доступен пролог новой главы Greymoor

Компания Bethesda предлагает поклонникам вселенной The Elder Scrolls возможность бесплатно опробовать игру The Elder Scrolls Online на протяжении почти двух недель. Данная Акция приурочена ко дню рождения игры, которой 4 апреля исполняется 6 лет.

С 1 по 13 апреля заинтересованные игроки могут бесплатно играть в The Elder Scrolls Online на всех поддерживаемых платформах (ПК, Mac, PlayStation4, Xbox One). Однако событие Steam Free Play Event ограничено по времени и активно лишь до 6 апреля. А для владельцев Xbox One потребуется членство Xbox Live Gold.

Во время действия этой акции игроки также могут бесплатно опробовать пролог нового сюжетного дополнения Greymoor. Действия новой главы разворачивается на территории провинции Скайрим, которая хорошо знакома игрокам по однопользовательской игре The Elder Scrolls V: Skyrim. Однако события дополнения Greymoor разворачиваются примерно на 1000 лет раньше. Новое дополнение расскажет о лорде-вампире, который хочет поработить весь континент, а игроку предстоит защищать мир живых от армии вампиров, вервольфов и ведьм. Выход дополнения запланирован на 18 мая. При этом разработчики говорят о длительном приключении длинною в год – каждый квартал планируется выпускать новый контент.

Получить доступ к игре The Elder Scrolls Online для различных платформ можно на следующей странице.