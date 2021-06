В YouTube TV появилась поддержка 4K и офлайн просмотра, пакет 4K Plus стоит дополнительные $20 в месяц

Сервис YouTube TV поделился подробными сведениями о двух долгожданных новых функциях: воспроизведении видео в разрешении 4K и загрузке контента для просмотра в автономном режиме. Как оказалось, сервис объединит их в новый дополнительный пакет, который называется 4K Plus.

Пакет 4K Plus уже доступен подписчикам по цене $19,99 в месяц. Эту сумму предстоит оплачивать в дополнение к существующей стоимости подписки на YouTube TV ($64,99 в месяц). Первый месяц можно опробовать расширенный пакет совершенно бесплатно. Для тех, кто оформлял подписку ранее, на первый год предусмотрена льготная цена 4K Plus – $9,99 в месяц. В результате, после окончания этой акции подписчикам YouTube TV 4K Plus предстоит ежемесячно платить $85. И это указана стоимость подписки без учёта налогов и комиссий.

YouTube обещает, что подписчики 4K Plus смогут «смотреть основные спортивные события этим летом в формате 4K, прямые эфиры из таких сетей, как NBC, спортивные состязания, такие как американский футбол и баскетбол, позже в этом году, а также контент по запросу от FX, Discovery Networks, Tastemade и других». Найти все доступные программы в разрешении 4K можно с помощью соответствующего поискового запроса. YouTube TV также готовится к Олимпийским играм. К этому событию должны появиться новые функции, которые позволят быстро переходить к конкретным видам спорта или моментам соревнований без необходимости пролистывать их вручную.

Ещё одним преимуществом 4K Plus является возможность просматривать неограниченное количество одновременных потоков для любых устройств, которые находятся в домашней сети Wi-Fi пользователя, оформившего расширенную подписку. Базовая версия YouTube TV обычно ограничивает клиентов тремя одновременными потоками. Ограничение по-прежнему будет применяться к устройствам, которые находятся за пределами дома пользователя.

Загрузка для офлайн просмотра должна работать без каких-либо ограничений для любого контента, доступного в облачном проигрывателе. Так что любой базовый канал можно будет загрузить с помощью мобильного приложения YouTube TV, чтобы потом иметь возможность просматривать содержимое в автономном режиме.

Дополнительно сообщается, что в скором времени сервис YouTube TV запустит для своих клиентов поддержку многоканального звукового сопровождения Dolby 5.1. И эта возможность не потребует дополнительного пакета. Данная функция появится для некоторых устройств на протяжении ближайших недель. Разворачивание начнётся на умных телевизорах, а затем поддержка Dolby 5.1 появится и на других устройствах.

Источник: The Verge