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Valve запрещает распространение в Steam игр на базе блокчейн и NFT, а Epic — «открыта» для таких проектов

Valve запрещает распространение в Steam игр на базе блокчейн и NFT, а Epic — «открыта» для таких проектов

Valve запрещает распространение в Steam игр на базе блокчейн и NFT, а Epic — «открыта» для таких проектов

Компания Valve обновила документацию Steamworks и добавила новый пункт в раздел «Чего не следует распространять в Steam». Теперь 13-м пунктом значится запрет на приложения, использующие основанные на технологии блокчейн, которые выпускают или позволяют совершать обмен криптовалют или NFT.

На это изменение правил обратил внимание разработчик SpacePirate, работающий над игрой на основе NFT. По его словам, данное нововведение связано с тем, что компания не разрешает использование игровых предметов, которые могут иметь реальную ценность.

Ещё в конце августе перечень «Чего не следует распространять в Steam» содержал 12 пунктов. Так что это ограничение относительно новое. К тому же, новое правило отсутствует и в других документах. В частности, оно не отображается на странице «Участие в Программе распространения через Steamworks».

В то же время конкурирующая платформа распространения игр от компании Epic не намерена препятствовать распространению игр на базе технологии блокчейн. Epic заявляет, что она «открыта для игр, которые поддерживают криптовалюту или активы на основе блокчейна» для распространения через её магазин игр. Что касается разрешения на распространение игр с NFT, Epic сообщает, что есть некоторые ограничения, но они готовы работать с «разработчиками-первопроходцами» в «новой области».

Epic заявляет, что игры должны соответствовать финансовым законам, чётко разъяснять, как используется блокчейн, и иметь соответствующие возрастные рейтинги. Также отмечается, что разработчики не смогут использовать платёжный сервис Epic для приёма криптовалюты. Вместо этого им придется использовать свои собственные платежные системы.

Генеральный директор Epic Тим Суини ранее говорил, что компания не заинтересована в NFT, но теперь это заявление, похоже, применимо только к её собственным играм. Epic сообщает, что она сотрудничает с разработчиками, чтобы понять, как они планируют использовать технологию блокчейн в своих играх.

Суини также поделился в сервисе микроблогов Twitter некоторыми дополнительными мыслями на этот счёт. Он заявляет, что Epic приветствует «инновации в области технологий и финансов», и предполагает, что блокчейн по своей сути не является чем-то хорошим или же плохим.

Хотя это ещё не означает, что разработчики, которые используют технологию блокчейн или криптовалюты в своих проектах, теперь смогут массово переходить в Epic Game Store. В настоящее время программа самостоятельной публикации Epic находится в стадии закрытого бета-тестирования, и в разделе часто задаваемых вопросов Epic говорится, что она выбирает, кто может присоединиться «в индивидуальном порядке».

Источник: The Verge 1, 2


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