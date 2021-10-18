Valve запрещает распространение в Steam игр на базе блокчейн и NFT, а Epic — «открыта» для таких проектов

Компания Valve обновила документацию Steamworks и добавила новый пункт в раздел «Чего не следует распространять в Steam». Теперь 13-м пунктом значится запрет на приложения, использующие основанные на технологии блокчейн, которые выпускают или позволяют совершать обмен криптовалют или NFT.

На это изменение правил обратил внимание разработчик SpacePirate, работающий над игрой на основе NFT. По его словам, данное нововведение связано с тем, что компания не разрешает использование игровых предметов, которые могут иметь реальную ценность.

Steam’s point of view is that items have value and they don’t allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It’s why I started this journey with all of you.

3/4 — Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021

Ещё в конце августе перечень «Чего не следует распространять в Steam» содержал 12 пунктов. Так что это ограничение относительно новое. К тому же, новое правило отсутствует и в других документах. В частности, оно не отображается на странице «Участие в Программе распространения через Steamworks».

В то же время конкурирующая платформа распространения игр от компании Epic не намерена препятствовать распространению игр на базе технологии блокчейн. Epic заявляет, что она «открыта для игр, которые поддерживают криптовалюту или активы на основе блокчейна» для распространения через её магазин игр. Что касается разрешения на распространение игр с NFT, Epic сообщает, что есть некоторые ограничения, но они готовы работать с «разработчиками-первопроходцами» в «новой области».

Epic заявляет, что игры должны соответствовать финансовым законам, чётко разъяснять, как используется блокчейн, и иметь соответствующие возрастные рейтинги. Также отмечается, что разработчики не смогут использовать платёжный сервис Epic для приёма криптовалюты. Вместо этого им придется использовать свои собственные платежные системы.

Генеральный директор Epic Тим Суини ранее говорил, что компания не заинтересована в NFT, но теперь это заявление, похоже, применимо только к её собственным играм. Epic сообщает, что она сотрудничает с разработчиками, чтобы понять, как они планируют использовать технологию блокчейн в своих играх.

As a technology, the blockchain is just a distributed transactional database with a decentralized business model that incentivize investment in hardware to expand the database’s capacity. This has utility whether or not a particular use of it succeeds or fails. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021

Суини также поделился в сервисе микроблогов Twitter некоторыми дополнительными мыслями на этот счёт. Он заявляет, что Epic приветствует «инновации в области технологий и финансов», и предполагает, что блокчейн по своей сути не является чем-то хорошим или же плохим.

Хотя это ещё не означает, что разработчики, которые используют технологию блокчейн или криптовалюты в своих проектах, теперь смогут массово переходить в Epic Game Store. В настоящее время программа самостоятельной публикации Epic находится в стадии закрытого бета-тестирования, и в разделе часто задаваемых вопросов Epic говорится, что она выбирает, кто может присоединиться «в индивидуальном порядке».

Источник: The Verge 1, 2