Valve запрещает распространение в Steam игр на базе блокчейн и NFT, а Epic — «открыта» для таких проектов

Компания Valve обновила документацию Steamworks и добавила новый пункт в раздел «Чего не следует распространять в Steam». Теперь 13-м пунктом значится запрет на приложения, использующие основанные на технологии блокчейн, которые выпускают или позволяют совершать обмен криптовалют или NFT.

На это изменение правил обратил внимание разработчик SpacePirate, работающий над игрой на основе NFT. По его словам, данное нововведение связано с тем, что компания не разрешает использование игровых предметов, которые могут иметь реальную ценность.

Steam’s point of view is that items have value and they don’t allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It’s why I started this journey with all of you.

— Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021