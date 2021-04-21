Велика трійка операторів, Нова Пошта та Google — серед найбільших компаній за сумою сплачених в Україні податків у 2020 році





Журнал «Рейтинг» нещодавно опублікував рейтинг із 200 платників податків України за сумою сплати податкових платежів. Вихідні дані для рейтингу були взяті з вісника державної податкової служби.

Верхні позиції рейтингу займають енергетичні компанії: перша трійка — ПАТ «Укрнафта» (45,81 млрд грн сплачених податків), АТ «Укргазвидобування» (28,5 млрд грн) та ПАТ НАК «Нафтогаз України» (18,8 млрд грн).

До списку найбільших платників податків в Україні також увійшло немало компаній, що працюють у сфері IT, телекомунікацій та логістики. Серед них:

14 місце — ПрАТ «Київстар» з 6,777 млрд грн сплачених податків;

19 місце — ТОВ «Нова Пошта» (точну суму не вказано, від 2,9 до 3,4 млрд грн);

20 місце — ПрАТ «ВФ Україна» (точну суму не вказано, від 2,9 до 3,4 млрд грн);

24 місце — ТОВ «Гугл» (точну суму не вказано, від 2,6 до 2,9 млрд грн);

40 місце — АТ «Укрпошта» з 1,57 млрд грн;

44 місце — ПАТ «Укртелеком» (точну суму не вказано, від 1,4 до 1,5 млрд грн);

62 місце — ТОВ «Лайфселл» (точну суму не вказано, близько 1 млрд грн);

155 місце — ТОВ «Ємаркет Україна» (OLX Group) (суму не вказано, від 337 до 347 млн грн).

Якщо пам’ятаєте, наприкінці минулого року Рада попередньо підтримала спірний законопроєкт Гетманцева для впровадження українського «податку на Google». Якщо зміни ухвалять остаточно, то в найближчому майбутньому сума податків, які сплачує Google в Україні, може помітно зрости (якщо американський гігант не вирішить просто заблокувати роботу своїх сервісів в Україні, щоб не сплачувати податків).