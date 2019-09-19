Верховная Рада Украины ввела единую налоговую отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 1 января 2021 года (законопроекты №1057 и №1072)





Сегодня, 19 сентября 2019 года, Верховная Рада Украины рассмотрела во втором чтении и поддержала в целом законопроекты №1057 и №1072, которые вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроекты разработаны для обеспечения дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы. Их реализация будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ и предоставление услуг по гражданско-правовым договорам. Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые сегодня подаются субъектами хозяйствования — налоговыми агентами и страхователями (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки (отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма №1ДФ — ежеквартально). Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков-страхователей и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.

Для физических лиц — предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (ФОП), в частности, предусмотрено, что сведения о начислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации).

Для физических лиц — плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога. Для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

Источник: Министерство финансов Украины