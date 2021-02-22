Видео: концепт AR-очков Samsung, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки





Не только Apple давно вынашивает идею выпуска стильных и компактных очков дополненной реальности — компания Samsung уже много лет забавляется подобного рода проектами (из недавних можно вспомнить простенькие умные очки с CES 2020), но ничего серьезного до этого момента не было. Но вот сейчас зарекомендовавший себя инсайдер WalkingCat (@h0x0d) опубликовал два ролика с демонстрацией возможностей концептуальных Samsung Glasses Lite.

Первый ролик демонстрирует базовые Samsung Glasses Lite, а второй — более продвинутый голографический вариант.

По задумке разработчиков, умные очки можно будет использовать для проецирования изображений — можно получить огромный виртуальный монитор для работы, просмотра фильмов и видеоигр. Также предусмотрен режим «солнцезащитных очков» с регулируемой прозрачностью и возможность использовать очки для управления дроном в реальном времени от первого лица (изображение с камеры и телеметрия выводится перед глазами оператора).

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Второе видео демонстрирует концепт похожих очков Samsung AR Glasses, но более технически продвинутых — с их помощью можно «видеть» трехмерные цифровые объекты в реальном мире и взаимодействовать с ними. То есть, речь о концепте голографических очков вроде — нечто подобное ранее обещала Microsoft в HoloLens (но дальше впечатляющих демонстраций пока технология не дошла), а также потерпевшая фиаско Magic Leap. Но реальность с такими технологиями пока далека от множества фантастических визуализаций, которые мы видели за последние годы. Современные технологии (комбинация волноводов, лазеров, проекторов и микрозеркал) в форм-факторе компактных прозрачных AR-очков обеспечивают довольно скудное поле зрения. Из-за ограничений большая часть виртуального экрана оказывается вне поля зрения.

Пожалуй, наиболее интригующей частью этих демо является возможность использования умных часов для навигации интерфейсом. В краткосрочной перспективе это может быть более реалистично, чем мечты о несуществующих технологиях, и практично, нежели жестовое управление в воздухе. Управление умными часами — это концепция, которую, вне всяких сомнений, рассматривают другие компании, работающие над гарнитурами AR. Apple разрабатывает и умные часы, и гарнитуру с дополненной реальностью, а подразделение аппаратного обеспечения Facebook, создающее очки с дополненной реальностью, по последним сообщениям, сейчас работает и над умными часами. Возвращаясь к Samsung, два известных инсайдера утверждают, что Samsung может выбрать Android в качестве программной платформы для следующих умных часов вместо собственной платформы Tizen, которую компания использует в своих часах уже много лет.