Видео: концепт AR-очков Samsung, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки

Не только Apple давно вынашивает идею выпуска стильных и компактных очков дополненной реальности — компания Samsung уже много лет забавляется подобного рода проектами (из недавних можно вспомнить простенькие умные очки с CES 2020), но ничего серьезного до этого момента не было. Но вот сейчас зарекомендовавший себя инсайдер WalkingCat (@h0x0d) опубликовал два ролика с демонстрацией возможностей концептуальных Samsung Glasses Lite.

Первый ролик демонстрирует базовые Samsung Glasses Lite, а второй — более продвинутый голографический вариант.

По задумке разработчиков, умные очки можно будет использовать для проецирования изображений — можно получить огромный виртуальный монитор для работы, просмотра фильмов и видеоигр. Также предусмотрен режим «солнцезащитных очков» с регулируемой прозрачностью и возможность использовать очки для управления дроном в реальном времени от первого лица (изображение с камеры и телеметрия выводится перед глазами оператора).

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb

— WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021